Milei almuerza con Trump con China en “el menú”

El presidente Javier Milei volverá a reunirse hoy con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su gira por ese país. Ambos compartirán un almuerzo de trabajo en Florida tras participar de la Cumbre “Escudos de las Américas”, un encuentro regional que reúne a países latinoamericanos aliados con el objetivo de coordinar posiciones frente a la creciente influencia de China en la región.

Milei participará desde las 14 (hora argentina) de la cumbre y, a partir de las 15.15, asistirá al almuerzo ofrecido por Trump a los líderes presentes.

El encuentro contará con delegaciones de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Al finalizar la cumbre, Trump encabezará la entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. Más tarde, a las 21.30, el mandatario argentino partirá hacia Nueva York para continuar con su agenda internacional.

En Nueva York, Milei participará de la Argentina Week, un evento que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo y que busca atraer inversiones hacia el país. Para la jornada de cierre fueron invitados diez gobernadores provinciales que expondrán sobre sectores estratégicos de la economía argentina.

Los mandatarios convocados son Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

El evento es organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, a cargo de Alejandro Oxenford, en coordinación con Presidencia y con el apoyo de entidades financieras y empresariales como JP Morgan, Bank of America, Kaszek, Citi, AmCham, AS/COA y el US Argentina Business Council.

Energía y minería, ejes del foro económico

La agenda del encuentro prevé dos paneles centrales dedicados a energía y minería estratégica, sectores considerados claves para el desarrollo de inversiones en el país.

El primer panel, centrado en energía, incluirá una introducción del CEO de YPF, Horacio Marín, y abordará temas como el desarrollo de Vaca Muerta, el gas natural licuado (GNL), la infraestructura de exportación y las energías renovables. Participarán Figueroa, Weretilneck, Cornejo, Torres y Valdés.

El segundo panel estará enfocado en la minería estratégica y los minerales críticos, con especial atención al litio, el cobre, el oro y la plata, además de cuestiones vinculadas a la infraestructura minera, la seguridad jurídica y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Allí expondrán Orrego, Jalil, Sadir, Sáenz y Vidal.

Según indicaron fuentes oficiales, los gobernadores viajarán por su cuenta y participarán del evento por fuera de la delegación presidencial. La comitiva que acompaña a Milei está integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Entre los gobernadores convocados hay dirigentes con distintos niveles de cercanía política con la Casa Rosada. Algunos mantienen acuerdos electorales con La Libertad Avanza, mientras que otros han acompañado al oficialismo en votaciones clave en el Congreso, especialmente durante el tratamiento de la reforma laboral y otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.