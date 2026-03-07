Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso

Después de la gran producción ante Lanús, que le dio un empujón anímico y futbolístico crucial a un Boca que venía a los tumbos en el Apertura, ahora se le sumó otra noticia positiva para el entrenador Claudio Úbeda de cara al futuro inmediato: Alan Velasco hizo fútbol en la práctica de ayer y, si todo avanza por los cauces esperados, volverá a ser convocado ante San Lorenzo.

Sin respuestas en la elaboración del juego y con una notoria falta de conexión entre el mediocampo y el ataque en el último tiempo (fundamentalmente desde la lesión de Carlos Palacios), más allá de la esperanzadora irrupción del juvenil Tomás Aranda con Lanús, el inminente regreso del ex-Independiente aparece como una alternativa que el cuerpo técnico valora más que nunca.

¿Para cuándo está previsto su regreso?, es la pregunta que muchos se formulan. A casi un mes y medio del esguince en la rodilla izquierda que sufrió ante Deportivo Riestra en la primera fecha, Velasco pudo participar de un ensayo con los suplentes con normalidad y dio un paso importante en su puesta a punto. En Boca apuntan a que pueda estar disponible frente a San Lorenzo, es decir, el próximo miércoles.

De todos modos, al tratarse de una zona sensible como la rodilla (y considerando que el futbolista ya sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior), su evolución será evaluada día a día por el cuerpo médico para verificar cómo responde a las cargas, fundamentalmente después de hacer fútbol por primera vez en varias semanas. Por ahora, todos los cañones apuntan al clásico contra San Lorenzo, a jugarse el miércoles que viene en La Bombonera.

En cuanto a la situación del Changuito Exequiel Zeballos, la figura del equipo hasta su desgarro informado el 4 de febrero pasado, continúa con la recuperación de su lesión muscular en el isquiotibial.

En los últimos días comenzó a realizar trabajos con pelota, aunque todavía no está en condiciones de recibir el alta médica. Se espera por lo menos dos semanas más. El futbolista fue exigido y aún no respondió al 100%, por lo que le quedan un par semanas más para volver a las canchas.

liberarían el cupo de extranjeros para julio

Mientras Boca liberó nuevamente un cupo para incorporar tras la salida de Lucas Blondel a Huracán y todo apunta a que hará un intento por Alan Lescano, el Xeneize podría recibir otra buena noticia desde el exterior. Después de haber agotado los cupos de extranjeros dentro del plantel con las llegadas de Adam Bareiro y Ángel Romero, ahora quizá se presente la chance de liberar uno en julio, justo para una eventual fase eliminatoria de la Copa Libertadores.

Y es que la noticia llegó desde el otro lado del charco. Porque así como Marcelo Tejera habló de Miguel Merentiel, también se refirió a otro jugador: Marcelo Saracchi, hoy a préstamo en el Celtic de Escocia.

“Saracchi tiene chances de ir a un equipo de Inglaterra que se contactó conmigo y también a un club de Brasil. Tengo planeada una reunión con el director general del Celtic porque también busca comprar la ficha”, dijo el representante del jugador.