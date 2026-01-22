Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Murió Julio Campante, el periodista de La Plata partidario de Estudiantes: "Pincharrata de ley"

Murió Julio Campante, el periodista de La Plata partidario de Estudiantes: "Pincharrata de ley"
22 de Enero de 2026 | 19:13

Este jueves murió Julio Campante, el periodista de La Plata, partidario de Estudiantes y querido en el ámbito periodístico de la Ciudad. Su labor bajo la creación y conducción de “Ruge el León” marcaron su vida. 

Desde la cuenta oficial del programa radial confirmaron la triste noticia junto a una fotografía de Campante en los estudios. “Con profunda tristeza despedimos a Julio Campante, creador y conductor de Ruge el León”, comenzó el comunicado.

“Pincharrata de ley, apasionado y fiel, su voz y su amor por Estudiantes quedarán para siempre. Hasta siempre, Julito”, cerraron desde Ruge el León. A las condolencias se sumaron oyentes, amigos y seres queridos. 

 

"Estudiantes de La Plata lamenta el fallecimiento de Julio Campante, reconocido hincha y ex dirigente. Tenía 80 años y, desde la fundación del programa partidario Ruge El León hace más de tres décadas, estuvo al frente de su conducción. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento", lo despidieron desde su amado Pincharrata.

