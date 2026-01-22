Murió Julio Campante, el periodista de La Plata partidario de Estudiantes: "Pincharrata de ley"

Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
Este jueves murió Julio Campante, el periodista de La Plata, partidario de Estudiantes y querido en el ámbito periodístico de la Ciudad. Su labor bajo la creación y conducción de “Ruge el León” marcaron su vida.
Desde la cuenta oficial del programa radial confirmaron la triste noticia junto a una fotografía de Campante en los estudios. “Con profunda tristeza despedimos a Julio Campante, creador y conductor de Ruge el León”, comenzó el comunicado.
“Pincharrata de ley, apasionado y fiel, su voz y su amor por Estudiantes quedarán para siempre. Hasta siempre, Julito”, cerraron desde Ruge el León. A las condolencias se sumaron oyentes, amigos y seres queridos.
"Estudiantes de La Plata lamenta el fallecimiento de Julio Campante, reconocido hincha y ex dirigente. Tenía 80 años y, desde la fundación del programa partidario Ruge El León hace más de tres décadas, estuvo al frente de su conducción. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento", lo despidieron desde su amado Pincharrata.
El Club Estudiantes de La Plata lamenta el fallecimiento de Julio Campante, reconocido hincha y ex dirigente. Tenía 80 años y, desde la fundación del programa partidario Ruge El León hace más de tres décadas, estuvo al frente de su conducción. Acompañamos a su familia y seres…— Estudiantes de La Plata Club (@edelpclub) January 22, 2026
