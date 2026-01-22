Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Marcas y Tendencias

IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata

ESPACIO PATROCINADO

22 de Enero de 2026 | 04:00

Escuchar esta nota

Este 22 de enero, el Sanatorio Ipensa celebra con orgullo sus 60 años de trayectoria al servicio de la comunidad. A lo largo de estas seis décadas, hemos construido un espacio de salud que creció junto a la confianza de generaciones de pacientes.

En el marco de este aniversario, además de celebrar nuestra historia, destacamos la incorporación de nueva tecnología médica, entre la que se encuentran un moderno tomógrafo, un mamógrafo y un esterilizador de última generación. A esto se suma la remodelación de nuestras habitaciones, pensadas para ofrecer mayor confort y bienestar a quienes nos eligen.

Estas mejoras refuerzan nuestro compromiso permanente con la excelencia médica y la calidad en la atención. Actualmente, el Sanatorio Ipensa brinda guardias de adultos y guardia pediátrica las 24 horas, garantizando una atención continua, segura y profesional.

Agradecemos a todos los que forman y formaron parte de este camino y a la comunidad que sigue confiando en nosotros día a día.

60 años cuidando la salud de nuestra comunidad:

• Más tecnología, más confort y guardias las 24 horas.

• El mismo compromiso de siempre.

• Seguimos creciendo para cuidarte mejor.

El nuevo tomógrafo


El nuevo mamógrafo 

 

Nuevo esterelizador

 

¿Necesitás un turno?

Escaneá el QR, escribinos por Whatsapp y agendá tu turno al instante.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla