IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata

Este 22 de enero, el Sanatorio Ipensa celebra con orgullo sus 60 años de trayectoria al servicio de la comunidad. A lo largo de estas seis décadas, hemos construido un espacio de salud que creció junto a la confianza de generaciones de pacientes.
En el marco de este aniversario, además de celebrar nuestra historia, destacamos la incorporación de nueva tecnología médica, entre la que se encuentran un moderno tomógrafo, un mamógrafo y un esterilizador de última generación. A esto se suma la remodelación de nuestras habitaciones, pensadas para ofrecer mayor confort y bienestar a quienes nos eligen.
Estas mejoras refuerzan nuestro compromiso permanente con la excelencia médica y la calidad en la atención. Actualmente, el Sanatorio Ipensa brinda guardias de adultos y guardia pediátrica las 24 horas, garantizando una atención continua, segura y profesional.
Agradecemos a todos los que forman y formaron parte de este camino y a la comunidad que sigue confiando en nosotros día a día.
60 años cuidando la salud de nuestra comunidad:
• Más tecnología, más confort y guardias las 24 horas.
• El mismo compromiso de siempre.
• Seguimos creciendo para cuidarte mejor.
El nuevo tomógrafo
El nuevo mamógrafo
Nuevo esterelizador
