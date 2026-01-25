Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

Tragedia en La Plata: murió un nene de 2 años tras atragantarse con la comida
El tenista argentino cayó en tres sets corridos con el alemán.
Escuchar esta nota
El tenista argentino Francisco Cerúndolo (18°) cayó en tres sets con el alemán Alexander Zverev (3°) y quedó eliminado del Australian Open 2026.
Cerúndolo, quien actualmente ocupa el puesto número 21 del ranking ATP, cayó por 2-6, 4-6 y 4-6 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 12 minutos en el certamen.
En un Melbourne Arena repleto de argentinos apoyando al bonaerense, Cerúndolo generó entusiasmo y esperanza al ganar el primer juego de cada set. Sin embargo, la jerarquía de Zverev pesó y dominó el partido de principio a fin.
En la primera manga, el alemán quebró en el quinto game, se adelantó 3-2 y se terminó quedando con el set con un contundente 6-2.
Similar situación se dio en la segunda manga donde Zverev quebró en el séptimo y, a pesar de tener un poco más de paridad que el primero, el número 3 del ranking ATP se quedó con el set por 6-4.
Ya con un Cerúndolo entregado a la necesidad de ganar el set para mantener viva la ilusión de quedarse con el partido, Zverev hizo valer su jerarquía en la tercera manga y quebró nuevamente en el séptimo juego, empató el set 3-3 y terminó sellando su triunfo por 6-4.
Así, el alemán avanzó a los cuartos de final de este primer Grand Slam del año y enfrentará al estadounidense Learner Tien (25°) que dio el batacazo y venció en tres sets al ruso Daniil Medvedev (11°).
Además, con este resultado, Zverev iguala el historial ante Cerúndolo con tres triunfos para cada uno. Esta victoria en Australia es la tercera consecutiva del alemán ante el argentino de 27 años.
En tanto, esta derrota del bonaerense ante el alemán selló el final de los argentinos en esta edición del Australian Open, luego de lo que fueron las derrotas del sábado de la dupla compuesta por Camilo Ugo Carabelli y Tomás Martin Etcheverry y la de Horacio Zeballos con el español Marcel Granollers.
