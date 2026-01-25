Este domingo se presenta con cielo algo nublado y mucho calor en La Plata y la región. La jornada estará marcada por temperaturas elevadas, con una mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 33°C, acompañada por vientos moderados del noreste, lo que reforzará la sensación térmica durante gran parte del día.

De cara al lunes, el calor se intensificará aún más. Se espera un día parcialmente nublado, muy caluroso e inestable, con marcas térmicas que oscilarán entre 24°C y 35°C. Los vientos continuarán soplando desde el noreste, manteniendo un ambiente pesado y sofocante.

Para el martes, el panorama seguirá siendo caluroso, aunque con probabilidad de chaparrones. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 23°C y una máxima cercana a los 32°C, lo que podría traer algo de alivio hacia el cierre de la jornada.

Ante este escenario, se recomienda extremar los cuidados, mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos de riesgo.