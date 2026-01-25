Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas

Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas
25 de Enero de 2026 | 07:55

Escuchar esta nota

Este domingo se presenta con cielo algo nublado y mucho calor en La Plata y la región. La jornada estará marcada por temperaturas elevadas, con una mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 33°C, acompañada por vientos moderados del noreste, lo que reforzará la sensación térmica durante gran parte del día.

De cara al lunes, el calor se intensificará aún más. Se espera un día parcialmente nublado, muy caluroso e inestable, con marcas térmicas que oscilarán entre 24°C y 35°C. Los vientos continuarán soplando desde el noreste, manteniendo un ambiente pesado y sofocante.

Para el martes, el panorama seguirá siendo caluroso, aunque con probabilidad de chaparrones. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 23°C y una máxima cercana a los 32°C, lo que podría traer algo de alivio hacia el cierre de la jornada.

Ante este escenario, se recomienda extremar los cuidados, mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos de riesgo. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata

¿Fin de una era?: Ascacibar empieza a decir adiós del Pincha

VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado

Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense

Estudiantes negocia los términos de la salida de Cetré

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna

El tren tuvo servicio restringido por un siniestro
Últimas noticias de La Ciudad

La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 25 de enero

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata

Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Deportes
VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado
El regreso de Nacho, un factor clave en el Bosque
Lucho Zaniratto: “Golpeamos en el momento justo”
Con un tremendo gol olímpico, el hijo del Mellizo debutó en la red
“Es una emoción y un sueño jugar en este club”
Policiales
Desarticularon una “pool party” clandestina en Abasto
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas habrá un acto en Plaza San Martín
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
El Mondongo, en alerta: delincuentes “vigilan” y marcan casas
VIDEO. Terror por motochorros: otro golpe en La Plata
Información General
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Espectáculos
El cine en 2026: las imperdibles que calentarán la pantalla
Todos vuelven: series que regresan después de 20 años
La guerra sin fin de los Beckham: “No quiero reconciliarme”
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
Taylor, dos Kiss y Alanis, en el Salón de la Fama

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla