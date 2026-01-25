Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Jugar en serio

Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato

Durante años fue leído como una rareza. Hoy es una práctica cultural consolidada, que cruza generaciones, oficios y barrios. En La Plata crece en plazas, eventos y hospitales, entre prejuicios, trabajo artesanal, desafíos económicos y una fuerte vocación solidaria. Historias de quienes hacen del disfraz una forma de identidad

Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato

Juliana, como Abbey Bominable de Monster High / @birri.bas

Alejandra Castillo

Alejandra Castillo
acastillo@eldia.com

25 de Enero de 2026 | 02:28
Edición impresa

En la cama de un hospital, un nene deja de mirar el suero cuando escucha una respiración mecánica. No lo asusta, al contrario. Darth Vader aparece en la puerta, avanza despacio, se inclina y rompe el protocolo con un saludo inesperado. Afuera, en la calle, la ciudad sigue igual. Adentro, algo cambia.

La escena no tiene día ni horario fijo. Puede darse en un hospital, en una plaza, en el Bosque, en un centro cultural o en el hall de algún evento. De pronto hay capas, armaduras, pelucas de colores imposibles, maquillaje preciso y poses ensayadas. Alrededor, termos, mochilas abiertas y celulares atentos. La ciudad de La Plata cambia de registro por un rato. No es carnaval ni teatro callejero: es cosplay.

La palabra combina “costume” (disfraz) y “play” (jugar, interpretar). Quienes lo practican se visten y actúan como personajes de ficción -del animé, el manga, los videojuegos, el cine, las series o hasta libros- y buscan, en muchos casos, una réplica fiel. No alcanza con ponerse el traje: hay que habitar el gesto, la postura, la personalidad. “Buscar la réplica perfecta al extremo”, lo define Javier Batic, actor, cosplayer y organizador de eventos. “Un disfraz puede ser cualquier cosa. El cosplay tiene otra intensidad”.

Algunas versiones sitúan el origen del término en 1984, cuando el japonés Nobuyuki Takahashi lo popularizó tras la Worldcon de Los Ángeles. Otras lo ubican un año antes, en la revista My Anime. El dato histórico circula entre quienes integran la comunidad, pero funciona más como mito de origen que como fecha exacta. Lo que importa es lo que vino después: un fenómeno que creció, se globalizó y llegó a la Argentina con una impronta propia, atravesada por crisis económicas, ingenio y autogestión.

En La Plata, ciudad universitaria y de fuerte vida cultural, el cosplay encontró terreno fértil. Se nutre del teatro, las artes visuales, la costura, el maquillaje, el diseño y la fotografía. Y también de redes informales: amistades que se recomiendan proveedores, tutoriales que se miran de madrugada, ferias donde se consiguen materiales imposibles. “Todo es aprendizaje constante”, dicen quienes lo practican.

ESCAPAR DEL BULLYING

Katya tiene 38 años, vive en Villa Elisa y hace cosplay desde 2016. Reconoce que al principio miraba ese mundo con desconfianza. “Tenía una especie de prejuicio, el mismo que tiene la mayoría de la gente que no conoce el ambiente: que sos inmaduro, o que tenés cosas irresueltas”, admite. Su puerta de entrada fueron los eventos. Y también una historia personal marcada por el bullying y el miedo a la exposición. “Yo tenía terror de mostrarme. Caracterizar personajes me ayudó a abrirme. Empezó a acercarse gente a pedirme fotos. Fue hermoso”.

LE PUEDE INTERESAR

Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas

LE PUEDE INTERESAR

¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado

Con el tiempo, descubrió que no hay una sola forma de habitar el cosplay. “Hay personas que solo se visten y caracterizan personajes, otras que participan de concursos muy importantes, y otras que lo hacen para divertirse entre amigos”. Dentro de ese universo, explica, también se diferencian roles: cosmakers y cosplayers. “Quienes hacen todo solos son personas que desarrollaron muchas habilidades a lo largo del tiempo. Requiere conocimientos de costura, vestuarismo, maquillaje, telas e interpretación. Es la fusión de muchas disciplinas”.

Katya llegó a hacer sus propios trajes, algunos extremadamente complejos. “Lo más complicado fue una armadura de Caballeros del Zodíaco. No lo hice sola, había mucha gente atrás”. Hoy suele encargar la base del traje a una cosmaker de confianza y completar el resto con armas, pelucas y accesorios conseguidos a través de una búsqueda minuciosa. “No es que encontrás el traje completo en un lugar. Todo es por separado, para que sea lo más específico posible”.

Para ella, el motor no es solo estético. “Los primeros personajes los elegí porque eran fáciles, con ropa más casual. Después fui evolucionando. También hay mucha nostalgia. De chica veía Dragon Ball y quise representar algo que me había quedado pendiente. Siempre trato de mejorar los detalles”. El traje que más tiempo le demandó fue la armadura de Atenea, realizada durante la pandemia. “Nunca pensé que iba a llegar a usar algo así. Empecé con materiales de librería porque no podíamos salir. Tardé dos años. Fue el que más dinero y esfuerzo me llevó”.

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO

Javier Batic es técnico laboratorista desde hace casi tres décadas, pero hace del cosplay una forma de vida. Vinculado al teatro desde los ocho años, marca una diferencia clara entre disfrazarse y hacer cosplay. “Tratamos de buscar la réplica perfecta al extremo. Eso se ve mucho en los concursos, en el grado de performance que se le pone”. Desde hace años integra Estudio Geek, un grupo que organiza eventos masivos en La Plata y sostiene una escena que creció con fuerza desde 2021.

Su vínculo con el universo Star Wars marcó un antes y un después. Primero fue Darth Vader, con el que incluso cumplió una promesa personal: ir vestido al vacunatorio contra el Covid. “Tenía miedo al ridículo, pero médicas y enfermeras me dijeron que había sido una buena idea”. Después llegó el sueño cumplido: convertirse en Stormtrooper TK, con un traje homologado por la Legión 501st Garrison Argentina. “Tenemos moldes, moldería y características exactas. Quien quiere un traje se somete a un casting de fotos. Y después, trabajo solidario”.

Con esos personajes -y otros como El Mandalorian (que presentará en los próximos días), zombies, Batman o figuras creadas por él- Javier visita hospitales, participa en eventos y acompaña causas sociales. En el Hospital Gutiérrez fue nombrado padrino en su rol de Darth Vader. “En los hospitales se juega otra cosa. A veces voy al baño a llorar. Ves a tus propios hijos en esos pacientes. ¿Cómo no vas a estar con un traje dando alegría?”.

No idealiza el ambiente. Habla de costos altos, de mantenimiento permanente y de prejuicios. “Hemos sido centro de bullying, de insultos, de envidia. Como pasaba con el teatro”. También cuestiona la lógica de las redes. “Hoy muchos buscan likes y fama, no la calidad de la performance. Es una lástima”. Por eso insiste en una consigna básica: “Ser cosplayer no es consentimiento”. Pide respeto al cuerpo y al trabajo ajeno. “Van a sacar fotos, te agarran, te tironean. Hay armas anime que llevan cuatro meses de confección y se rompen en un segundo”.

“ARTE COLECTIVO”

Juliana Llorca tiene 29 años y hace cosplay desde los 14. “Desde muy chica me gustó disfrazarme. Mi abuela me hacía trajes”, recuerda. El clic llegó en la adolescencia, cuando encontró una revista juvenil que hablaba de tribus urbanas y mostraba cosplay en el Jardín Japonés. “Me iluminó”. Empezó con lo que tenía a mano: ropa de casa, pelucas de cotillón, ayuda de amigas.

Hoy interpreta personajes de animé, series, videojuegos, películas o libros. “Si me siento identificada, lo hago”. Usa algunos más que otros -como Xayah o Ekko, de League of Legends- y también elige según el clima y la comodidad. “No es solo verse bien, es poder sostener el traje durante horas”.

Para Juliana, el cosplay es un arte colectivo. “Hacemos nuestros propios trajes, armas de utilería, maquillaje. Las pelucas muchas veces las armamos mechón por mechón con extensiones que compramos en el Once”. Además de cosplayer, es maquilladora y cosmetóloga. Trabaja en eventos, coordina áreas cosplay, arma concursos y reglamentos. “Es un hobby para momentos específicos, pero para algunos es un trabajo. En general somos personas comunes, con trabajos comunes”.

La movida local, asegura, está resurgiendo. “Es genial, porque si no tenemos que viajar siempre a CABA”. Eventos como La Plata Comic, Taikai, Shibacon, Neon Tokyo o Estudio Geek consolidan una escena propia y diversa, donde conviven adolescentes, adultos y familias.

En La Plata, además, el cosplay encontró un costado solidario. Desde hace años se organizan acciones para ayudar a comedores y hogares, visitas a hospitales y eventos a beneficio. El disfraz, en ese contexto, deja de ser solo representación y se vuelve herramienta. “El impacto positivo tiene que ver con que estos personajes fueron parte de nuestras vidas”, dice Javier. “Ver cómo te ven es muy fuerte”.

Quizás por eso el cosplay resiste prejuicios. Porque detrás del traje hay oficio, tiempo, dinero y comunidad. Porque ponerse otro cuerpo por un rato puede ser, también, una forma de volver al propio.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Prejuicios, cuidados y reglas no escritas

Eventos y escena local
Multimedia

Javier Batic como Stormtrooper TK / @JAVIERBATIC

El Darth Vader platense

Javier Batic

Katya / @katyalaplata

Juliana, como Ekko - Arcane (league of legends) / @Birribast

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata

El tren tuvo servicio restringido por un siniestro

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna

EN FOTOS | Las playas del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor

“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela

¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado

Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata

“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Últimas noticias de La Ciudad

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata

Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas

¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado

VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Información General
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Policiales
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
El Mondongo, en alerta: delincuentes “vigilan” y marcan casas
VIDEO. Terror por motochorros: otro golpe en La Plata
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas
Se negó al test de alcoholemia, golpeó a un vecino y terminó tras las rejas
Espectáculos
"Nel blu, dipinto di blu"
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Deportes
VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado
El regreso de Nacho, un factor clave en el Bosque
Lucho Zaniratto: “Golpeamos en el momento justo”
Con un tremendo gol olímpico, el hijo del Mellizo debutó en la red
“Es una emoción y un sueño jugar en este club”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla