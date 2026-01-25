La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix
La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense
Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
VIDEO. Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Valentino Garavani: el modista que vistió a las reinas de Europa y convirtió la alta costura en un lenguaje de poder
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 25 de enero
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El centro de la ciudad amaneció este domingo con un paisaje pocas veces visto: calles valladas, utilería de gran escala, vehículos blindados y escenas ambientadas como si fuera otra realidad. Después de la primera noche de filmación de “El futuro es nuestro”, la nueva miniserie de Netflix producida por K&S Films, la actividad continúa y hoy se vive una segunda jornada intensa de rodaje en pleno casco urbano platense.
Desde temprano, el Pasaje Dardo Rocha y las calles aledañas se vieron transformados en un set cinematográfico con decenas de camiones técnicos, grúas, estructuras de iluminación y utilería que alteraron por completo la rutina habitual. La presencia de patrullas municipales, móviles policiales y el despliegue de efectos especiales llamó la atención de vecinos, turistas y curiosos que se acercaron a ver de cerca el operativo.
La producción, que ambienta escenas ambientadas en el año 2047 y que recrean un mundo distópico con estructuras como barricadas, alambres de púas y vehículos blindados estacionados frente a la Plaza San Martín, comenzó desde la noche del viernes y tuvo su primera noche de grabación el sábado, con intenso movimiento técnico y artístico.
La actividad no se detiene: hoy domingo se desarrolla una segunda noche de filmación, con personal, extras y técnicos continuando la producción de esta serie de alta escala que ha elegido a La Plata como uno de sus escenarios principales.
Pero las filmaciones no solo transforman las escenas: también interrumpen la circulación vehicular en varias arterias clave del centro. Desde el viernes y hasta el próximo lunes 2 de febrero, la Municipalidad mantiene cortes de tránsito y restricciones peatonales y vehiculares en puntos como 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5 y 48 y 5, entre otros. Estos cierres —según el cronograma oficial— buscan facilitar el montaje y las tomas de cámara, aunque también generan quejas entre vecinos y comerciantes por las complicaciones que implican para moverse por el corazón de la ciudad.
Para muchos transeúntes y platenses, la filmación es una oportunidad visual única de ver cómo se arma una producción de gran escala, con equipos de más de 200 técnicos y cerca de 500 extras, muchos de ellos residentes de la región. Otros, en cambio, expresan malestar por las dificultades de circulación, el ruido y las transformaciones del entorno urbano.
Mientras Netflix y la productora avanzan con su ambicioso cronograma, La Plata vive un domingo singular, entre escenas de ficción y la rutina de una ciudad que, por unas noches, se convierte en plató cinematográfico.
Fotos: Roberto Acosta.
Fotos: Roberto Acosta.
Fotos: Roberto Acosta.
Fotos: Roberto Acosta.
Fotos: Roberto Acosta.
Fotos: Roberto Acosta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí