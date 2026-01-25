La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix

El centro de la ciudad amaneció este domingo con un paisaje pocas veces visto: calles valladas, utilería de gran escala, vehículos blindados y escenas ambientadas como si fuera otra realidad. Después de la primera noche de filmación de “El futuro es nuestro”, la nueva miniserie de Netflix producida por K&S Films, la actividad continúa y hoy se vive una segunda jornada intensa de rodaje en pleno casco urbano platense.

Desde temprano, el Pasaje Dardo Rocha y las calles aledañas se vieron transformados en un set cinematográfico con decenas de camiones técnicos, grúas, estructuras de iluminación y utilería que alteraron por completo la rutina habitual. La presencia de patrullas municipales, móviles policiales y el despliegue de efectos especiales llamó la atención de vecinos, turistas y curiosos que se acercaron a ver de cerca el operativo.

La producción, que ambienta escenas ambientadas en el año 2047 y que recrean un mundo distópico con estructuras como barricadas, alambres de púas y vehículos blindados estacionados frente a la Plaza San Martín, comenzó desde la noche del viernes y tuvo su primera noche de grabación el sábado, con intenso movimiento técnico y artístico.

Segunda noche de filmación y cortes de tránsito prolongados

La actividad no se detiene: hoy domingo se desarrolla una segunda noche de filmación, con personal, extras y técnicos continuando la producción de esta serie de alta escala que ha elegido a La Plata como uno de sus escenarios principales.

Pero las filmaciones no solo transforman las escenas: también interrumpen la circulación vehicular en varias arterias clave del centro. Desde el viernes y hasta el próximo lunes 2 de febrero, la Municipalidad mantiene cortes de tránsito y restricciones peatonales y vehiculares en puntos como 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5 y 48 y 5, entre otros. Estos cierres —según el cronograma oficial— buscan facilitar el montaje y las tomas de cámara, aunque también generan quejas entre vecinos y comerciantes por las complicaciones que implican para moverse por el corazón de la ciudad.

Expectativas y curiosidad en la ciudad

Para muchos transeúntes y platenses, la filmación es una oportunidad visual única de ver cómo se arma una producción de gran escala, con equipos de más de 200 técnicos y cerca de 500 extras, muchos de ellos residentes de la región. Otros, en cambio, expresan malestar por las dificultades de circulación, el ruido y las transformaciones del entorno urbano.

Mientras Netflix y la productora avanzan con su ambicioso cronograma, La Plata vive un domingo singular, entre escenas de ficción y la rutina de una ciudad que, por unas noches, se convierte en plató cinematográfico.