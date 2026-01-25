Tragedia en La Plata: murió un nene de 2 años tras atragantarse con la comida
Tragedia en La Plata: murió un nene de 2 años tras atragantarse con la comida
La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense
Desarticularon una “pool party” clandestina en la zona oeste de La Plata
Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas habrá un acto en Plaza San Martín
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Un hombre fue asesinado tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
Renuncias y señalamientos de corrupción reconfiguran el gabinete de Milei
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Valentino Garavani: el modista que vistió a las reinas de Europa y convirtió la alta costura en un lenguaje de poder
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 25 de enero
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una serie de renuncias y desplazamientos de funcionarios en áreas sensibles del Estado marcó el cierre de enero para el gobierno del presidente Javier Milei, en un clima político convulsionado por denuncias de irregularidades y tensiones internas que aceleran el recambio del equipo de colaboradores.
Durante la última semana, al menos cinco altos cargos del Ejecutivo presentaron su salida o fueron reubicados en medio de sospechas sobre el manejo de fondos públicos, disputas sobre políticas clave o desgaste interno, un fenómeno que rompe la relativa tranquilidad que había logrado la Casa Rosada en semanas anteriores.
Entre los cambios más relevantes están la renuncia de Paulo Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), la salida de Luis Pierrini como titular de Transporte, y la partida de Carlos Casares de Enargas, junto con Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore en Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, respectivamente.
Si bien algunas de estas bajas se explican oficialmente por diferencias en la aplicación de medidas o desgaste en la gestión, en varios sectores del Gobierno circulan versiones vinculadas a sospechas de manejos poco claros de recursos públicos y la distribución de subsidios, lo que habría precipitado decisiones de relevo.
Escándalos internos y fragilidad de perfiles técnicos
La renuncia de Starc en la UIF, un organismo clave para el combate al lavado de dinero, despertó especial atención entre especialistas y miembros del propio oficialismo. Aunque desde el Gobierno sostienen que su salida no fue por razones conflictivas, su relación con proyectos como la “inocencia fiscal” y diferencias con otros sectores del Ejecutivo alimentaron tensiones internas.
LE PUEDE INTERESAR
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
LE PUEDE INTERESAR
Apareció el padrón: ya está el listado para la interna
También se vivieron momentos de alta conflictividad en Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares, donde habría surgido una disputa por presuntas irregularidades en licitaciones que terminó con maniobras internas para desplazar funcionarios involucrados.
Inestabilidad que sigue marcando la gestión
Estos movimientos se dan en un contexto en el cual, desde que Milei llegó a la Casa Rosada hace poco más de dos años, decenas de funcionarios de alto rango han sido relevados de sus cargos por múltiples motivos. Expertos consultados señalan que esta dinámica no solo refleja la tensión política interna, sino también la fragilidad de perfiles técnicos ante un clima de alta exigencia por resultados y la propia disputa de poder dentro del oficialismo.
A la vez, desde distintos sectores de la oposición y parte de la sociedad civil se siguen mencionando investigaciones y controversias en torno a contratos públicos y manejo de subsidios, que, aunque no siempre terminan en procesamientos, alimentan la percepción de una administración que enfrenta cuestionamientos constantes tanto desde adentro como desde afuera.
En este escenario, la Casa Rosada busca recomponer sus estructuras antes de entrar en una etapa definitoria del calendario político, con desafíos tanto en la implementación de su programa como en estabilizar su propio equipo de trabajo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí