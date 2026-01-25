Renuncias y señalamientos de corrupción reconfiguran el gabinete de Milei

Una serie de renuncias y desplazamientos de funcionarios en áreas sensibles del Estado marcó el cierre de enero para el gobierno del presidente Javier Milei, en un clima político convulsionado por denuncias de irregularidades y tensiones internas que aceleran el recambio del equipo de colaboradores.

Durante la última semana, al menos cinco altos cargos del Ejecutivo presentaron su salida o fueron reubicados en medio de sospechas sobre el manejo de fondos públicos, disputas sobre políticas clave o desgaste interno, un fenómeno que rompe la relativa tranquilidad que había logrado la Casa Rosada en semanas anteriores.

Entre los cambios más relevantes están la renuncia de Paulo Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), la salida de Luis Pierrini como titular de Transporte, y la partida de Carlos Casares de Enargas, junto con Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore en Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, respectivamente.

Si bien algunas de estas bajas se explican oficialmente por diferencias en la aplicación de medidas o desgaste en la gestión, en varios sectores del Gobierno circulan versiones vinculadas a sospechas de manejos poco claros de recursos públicos y la distribución de subsidios, lo que habría precipitado decisiones de relevo.

Escándalos internos y fragilidad de perfiles técnicos

La renuncia de Starc en la UIF, un organismo clave para el combate al lavado de dinero, despertó especial atención entre especialistas y miembros del propio oficialismo. Aunque desde el Gobierno sostienen que su salida no fue por razones conflictivas, su relación con proyectos como la “inocencia fiscal” y diferencias con otros sectores del Ejecutivo alimentaron tensiones internas.

También se vivieron momentos de alta conflictividad en Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares, donde habría surgido una disputa por presuntas irregularidades en licitaciones que terminó con maniobras internas para desplazar funcionarios involucrados.

Inestabilidad que sigue marcando la gestión

Estos movimientos se dan en un contexto en el cual, desde que Milei llegó a la Casa Rosada hace poco más de dos años, decenas de funcionarios de alto rango han sido relevados de sus cargos por múltiples motivos. Expertos consultados señalan que esta dinámica no solo refleja la tensión política interna, sino también la fragilidad de perfiles técnicos ante un clima de alta exigencia por resultados y la propia disputa de poder dentro del oficialismo.

A la vez, desde distintos sectores de la oposición y parte de la sociedad civil se siguen mencionando investigaciones y controversias en torno a contratos públicos y manejo de subsidios, que, aunque no siempre terminan en procesamientos, alimentan la percepción de una administración que enfrenta cuestionamientos constantes tanto desde adentro como desde afuera.

En este escenario, la Casa Rosada busca recomponer sus estructuras antes de entrar en una etapa definitoria del calendario político, con desafíos tanto en la implementación de su programa como en estabilizar su propio equipo de trabajo.