Ilusiones renovadas: el Lobo debuta ante Racing

Comienza otra historia. Con la vara más alta, con expectativas de hacer un buen torneo que le permita -al menos- la clasificación a los playoffs y quedar bien posicionado para el segundo semestre en la tabla para el ingreso a las competencias internacionales, Gimnasia enfrentará esta tarde a Racing por la primera fecha del Torneo Apertura.

El encuentro se disputará en el Juan Carmelo Zerillo desde las 19:30 y y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. También tendrá transmisión radial por La Redonda. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Luego de tiempos complicado en las últimas temporadas, Gimnasia levantó cabeza en el tramo final del último Torneo Clausura. Una victoria en el Monumental fue clave para evitar complicaciones con el descenso y fue el inicio de una racha de cinco triunfos consecutivos que cortó Estudiantes en semifinales.

En este mercado de pases, el Lobo incorporó a Ignacio Fernández e Ignacio Miramón como refuerzos más importantes, además de las llegadas del delantero Agustín Auzmendi y del defensor Gonzalo Errecalde, quien fichó a raíz de que Germán Conti se perderá gran parte del Apertura por una lesión muscular. La premisa fue sumarle poco a una estructura que puede tener ajustes en la segunda mitad del año.

El único amistoso que Gimnasia disputó con sus titulares fue la victoria 2-0 sobre Agropecuario con goles de Marcelo y Franco Torres hace una semana. En ese ensayo se viueron caracterísitcas ya conocidas del equipo de Zaniratto, que busca intensidad y dinámica en el juego más orden defensivo.

Si bien la ausencia de Nacho Miramón priva al equipo de un salto de calidad en la mitad de la cancha, la continuidad de Augusto Max asegura un piso de rendimiento que fue alto en las útlimas fechas de 2025.Nacho Fernández, por su parte, será el centro de todas las miradas. Es, sin dudas, jerarquía pura para este equipo albiazul. Y si bien no atraviesa el pico de su carrera, en un mal River del Muñeco Gallardo demostró estar siempre por encima de la media.

En relación a la base del final de la temporada pasada, los cambios serán Alexis Steimbach por Juan de Dios Pintado, Nacho Fernández en lugar de Bautista Merlini y Franco Torres por el colombiano Alejandro Piedrahíta.

Luego de su paso por Tristán Suárez, Alexis Steimbach volvió y será titular tras casi 28 meses

Además, la nueva dirigencia encabezada por Carlos Anacleto mantuvo la base del plantel con las renovaciones de los contratos de Renzo Giampaoli (consiguió un nuevo préstamo de Boca Juniors), Enzo Martínez y Augusto Max más la continuidad de Franco Torres y Gonzalo González, ambos con vínculos hasta el pasado 31 de diciembre.

Regresaron de sus préstamos Alexis Steimbach (de último paso por Tristán Suárez) y Bautista Barros Schelotto (Platense). Además, firmaron sus primeros contratos profesionales Alejo Gelsomino, Jorge De Asís, Cayetano Bolzán, Brian Croce y Lautaro Napolitano. Estos dos últimos siguen siendo parte del plantel de Reserva.

La dirigencia tripera realizó una gran depuración: ya se fueron 14 jugadores del plantel albiazul

Por otro lado, la lista de las salidas es muy extensa. Juan de Dios Pintado fue cedido a Nacional de Montevideo, Alan Sosa a Aldosivi y Santino Primante a Midland. Rescindieron sus vínculos Gastón Suso (Atlético Tucumán), Guillermo Enrique (Aldosivi) y Juan Jesús Yangali (Quilmes).

No se les renovó el contrato a Luis Ingolotti (fue a Atlético Tucumán), Juan Manuel Villalba (Tigre), Nicolás Garayalde (Liverpool de Uruguay), Bautista Merlini (Platense), Norberto Briasco (Barracas Central), Alejandro Piedrahía (CSKA Sofía de Bulgaria), Jan Carlos Hurtado y Sebastián Lomónaco (Omonia Aradippou de Chipre).

Racing llega a este Torneo Apertura con el objetivo de ser protagonista, luego de que se le escapara el título en el Torneo Clausura 2025 en una final infartante ante Estudiantes, que le empató a los 93 minutos y terminó ganando en los penales.

En la Academia, que tiene como director técnico a Gustavo Costas, se especula con la presencia desde el arranque los dos refuerzos que llegaron en este mercado de pases. Se trata del mediocampista ofensivo Matko Miljevic y del delantero Valentín Carboni, quienes buscan regularidad para ser convocados a sus respectivas selecciones de Estados Unidos y Argentina en el Mundial 2026.

Racing no solo afrontará en esta temporada la competencia local sino que también disputará la Copa Sudamericana, competición que ya supo conquistar en el 2024 para cortar con la sequía de 36 años sin títulos internacionales. Con un plantel importante y buenas individualidades, el ciclo Costas mostró tener un plus en cuanto a la entrega y la forma de jugar del conjunto albiceleste, cómodo cuando los partidos se hacen de ida y vuelta.

Será una prueba muy importante para el equipo tripero que necesita sumar ya que el miércoles tendrá otro partido de riesgo ante River en el Monumental.