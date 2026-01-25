Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Preocupación en La Plata por un incendio cerca de viviendas: "Se quemaron 10 hectáreas, pero está controlado"

Fotos y video: Iván Campos.

25 de Enero de 2026 | 11:52

Escuchar esta nota

Un importante incendio se desató durante la mañana de este domingo en un monte cercano al arroyo El Gato, en la zona oeste de La Plata, generando preocupación entre los vecinos por la cercanía de las llamas con áreas residenciales.

El foco ígneo afecta un sector comprendido entre las calles 528, 151 y 155, en inmediaciones del barrio Procrear de la localidad de San Carlos, y avanza sobre una zona de pastizales y vegetación. Según relataron vecinos del lugar, el viento intenso está dificultando las tareas de control y favoreciendo la propagación del fuego.

“Hay un incendio en un monte cercano al arroyo El Gato, aledaño al barrio Procrear San Carlos. Abarca el sector comprendido entre las calles 528 entre 151 y 155. Por encima de las llamas pasan cables de alta tensión que salen de la usina”, advirtió una vecina que se comunicó en exclusiva con EL DÍA, para alertar sobre los riesgos que presenta la situación.

Según fuentes policiales que accedió en exclusiva también este medio, se pudo constatar que "se quemaron alrededor de 10 hectáreas de campo, pero el incendio está controlado", explicaron durante el mediodía. 

En tanto, varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para contener el avance del incendio y evitar que las llamas alcancen las viviendas cercanas. La presencia de líneas de alta tensión en la zona obliga a extremar las precauciones durante el operativo, mientras se evalúa el impacto del humo en los barrios linderos.

Hasta el momento no se reportaron heridos, aunque las autoridades pidieron a los vecinos evitar circular por el área, mantener puertas y ventanas cerradas ante la presencia de humo y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Por último, el operativo continúa y no se descarta que el fuego haya sido iniciado de manera intencional, aunque las causas aún son materia de investigación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fotos y video: Iván Campos

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

¿Fin de una era?: Ascacibar empieza a decir adiós del Pincha

Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense

VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Estudiantes negocia los términos de la salida de Cetré

La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna
Últimas noticias de Policiales

Tragedia en La Plata: murió un nene de 2 años tras atragantarse con la comida

Desalojaron otra fiesta clandestina en City Bell durante la madrugada

Desarticularon una “pool party” clandestina en la zona oeste de La Plata

A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas habrá un acto en Plaza San Martín
Deportes
VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado
El regreso de Nacho, un factor clave en el Bosque
Lucho Zaniratto: “Golpeamos en el momento justo”
Con un tremendo gol olímpico, el hijo del Mellizo debutó en la red
“Es una emoción y un sueño jugar en este club”
Espectáculos
El cine en 2026: las imperdibles que calentarán la pantalla
Todos vuelven: series que regresan después de 20 años
La guerra sin fin de los Beckham: “No quiero reconciliarme”
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
Taylor, dos Kiss y Alanis, en el Salón de la Fama
La Ciudad
FOTOS Y VIDEOS | "Se quemaron 10 hectáreas, pero está controlado": preocupación por un incendio en La Plata
La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix
Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 25 de enero
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata
Información General
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla