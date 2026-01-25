Un importante incendio se desató durante la mañana de este domingo en un monte cercano al arroyo El Gato, en la zona oeste de La Plata, generando preocupación entre los vecinos por la cercanía de las llamas con áreas residenciales.

El foco ígneo afecta un sector comprendido entre las calles 528, 151 y 155, en inmediaciones del barrio Procrear de la localidad de San Carlos, y avanza sobre una zona de pastizales y vegetación. Según relataron vecinos del lugar, el viento intenso está dificultando las tareas de control y favoreciendo la propagación del fuego.

“Hay un incendio en un monte cercano al arroyo El Gato, aledaño al barrio Procrear San Carlos. Abarca el sector comprendido entre las calles 528 entre 151 y 155. Por encima de las llamas pasan cables de alta tensión que salen de la usina”, advirtió una vecina que se comunicó en exclusiva con EL DÍA, para alertar sobre los riesgos que presenta la situación.

Según fuentes policiales que accedió en exclusiva también este medio, se pudo constatar que "se quemaron alrededor de 10 hectáreas de campo, pero el incendio está controlado", explicaron durante el mediodía.

En tanto, varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para contener el avance del incendio y evitar que las llamas alcancen las viviendas cercanas. La presencia de líneas de alta tensión en la zona obliga a extremar las precauciones durante el operativo, mientras se evalúa el impacto del humo en los barrios linderos.

Hasta el momento no se reportaron heridos, aunque las autoridades pidieron a los vecinos evitar circular por el área, mantener puertas y ventanas cerradas ante la presencia de humo y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Por último, el operativo continúa y no se descarta que el fuego haya sido iniciado de manera intencional, aunque las causas aún son materia de investigación.