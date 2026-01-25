Tragedia en La Plata: murió un nene de 2 años tras atragantarse con la comida

Una profunda conmoción se vive en la ciudad de La Plata tras la muerte de un nene de 2 años, quien falleció luego de atragantarse mientras comía en una vivienda de la localidad de Tolosa.

El dramático episodio ocurrió en una casa ubicada en la zona de 521 entre 116 y 117. Según se informó oficialmente, el menor fue trasladado de urgencia por su madre en un vehículo particular hasta el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde ingresó ya sin signos vitales alrededor de las 21.20.

Pese a los intensos intentos de reanimación realizados por el personal médico de guardia, los profesionales confirmaron el fallecimiento del niño cerca de las 21.50. De acuerdo a los primeros datos, la causa habría sido una obstrucción de las vías respiratorias provocada por la comida, aunque se aguardan peritajes para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Tras el ingreso al hospital, tomó intervención personal policial y el Grupo Táctico Operativo (GTO), que dialogó con el médico de guardia y dio aviso a la Justicia. La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N°3 y la Defensoría N°21.

Además, se dispuso la intervención de peritos y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de los estudios correspondientes.

La trágica muerte del pequeño generó un fuerte impacto entre familiares y vecinos de la zona, mientras la investigación avanza para establecer con claridad cómo se produjo el fatal episodio.