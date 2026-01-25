Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla

Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
El oficialismo negocia con gobernadores y bloques dialoguistas para reunir los apoyos necesarios en el Senado y en Diputados
El Gobierno nacional intensificó la búsqueda de consensos para avanzar con la reforma laboral. Diego Santilli recorrió seis provincias y obtuvo respaldos públicos de al menos cuatro gobernadores, mientras otros mantuvieron una posición ambigua como parte de la negociación.
El ministro del Interior se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien expresó un “apoyo contundente” al proyecto de modernización laboral y destacó que la iniciativa apunta a ampliar derechos y formalizar empleo. En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa evitó un respaldo explícito, condicionó su acompañamiento al impacto local de la ley y volvió a reclamar una deuda previsional de USD 200 millones con la Nación.
En cada encuentro, Santilli insistió en que la reforma busca generar empleo privado, mejorar la productividad y atraer inversiones. Sin embargo, el principal foco de tensión se repite en casi todas las provincias: los artículos 190 y 191, que reducen alícuotas de impuestos coparticipables como Ganancias y afectarían los ingresos provinciales en cerca de $1 billón.
En la Cámara alta, el oficialismo cuenta con 21 votos propios y otros 3 del PRO. A ese bloque se suman los 10 senadores radicales que acompañaron el dictamen en comisión y votaron con el Gobierno el Presupuesto 2026, lo que eleva el número a 34 voluntades positivas.
Con ese escenario, al Gobierno le faltan tres votos para alcanzar el quórum de 37 senadores. Las negociaciones apuntan a los legisladores provinciales, entre ellos Edith Terenzi (Chubut), Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén), los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Además, el oficialismo confía en sumar apoyos del peronismo no alineado. El catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada, y el tucumano Osvaldo Jaldo, los de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. De concretarse ese esquema, el proyecto podría superar los 40 votos para su aprobación en general.
En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza parte de una base de 95 votos propios, a los que se suman 12 del PRO y 2 del MID, lo que totaliza 109. Para habilitar el debate en el recinto se requieren 129 votos, por lo que el oficialismo necesita al menos 20 adhesiones adicionales.
Según el Gobierno, ya tendría comprometidos cinco votos más provenientes de Salta y San Juan, y otros siete del radicalismo (UCR y aliados), lo que eleva el número a 121. Con ese piso, los seis votos de los peronistas disidentes de Tucumán y Catamarca dejarían al oficialismo al borde del quórum.
Las últimas fichas están puestas en las provincias aliadas: Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Luis, cuyos diputados podrían terminar de inclinar la balanza.
En paralelo, varias provincias mineras siguen de cerca el avance de otro proyecto sensible para sus economías: la modificación de la Ley de Glaciares, que ampliaría las facultades de los gobiernos locales para habilitar emprendimientos productivos. Ese debate aparece como una moneda de cambio clave en la negociación política que rodea a la reforma laboral.
