Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Tiene una base sólida, pero aún insuficiente. Cuál será su estrategia

Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla

El oficialismo negocia con gobernadores y bloques dialoguistas para reunir los apoyos necesarios en el Senado y en Diputados

Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla

Reforma laboral: El gobierno negocia para lograr la aprobación / web

25 de Enero de 2026 | 02:29
Edición impresa

El Gobierno nacional intensificó la búsqueda de consensos para avanzar con la reforma laboral. Diego Santilli recorrió seis provincias y obtuvo respaldos públicos de al menos cuatro gobernadores, mientras otros mantuvieron una posición ambigua como parte de la negociación.

El ministro del Interior se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien expresó un “apoyo contundente” al proyecto de modernización laboral y destacó que la iniciativa apunta a ampliar derechos y formalizar empleo. En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa evitó un respaldo explícito, condicionó su acompañamiento al impacto local de la ley y volvió a reclamar una deuda previsional de USD 200 millones con la Nación.

En cada encuentro, Santilli insistió en que la reforma busca generar empleo privado, mejorar la productividad y atraer inversiones. Sin embargo, el principal foco de tensión se repite en casi todas las provincias: los artículos 190 y 191, que reducen alícuotas de impuestos coparticipables como Ganancias y afectarían los ingresos provinciales en cerca de $1 billón.

La situación en El Senado

En la Cámara alta, el oficialismo cuenta con 21 votos propios y otros 3 del PRO. A ese bloque se suman los 10 senadores radicales que acompañaron el dictamen en comisión y votaron con el Gobierno el Presupuesto 2026, lo que eleva el número a 34 voluntades positivas.

Con ese escenario, al Gobierno le faltan tres votos para alcanzar el quórum de 37 senadores. Las negociaciones apuntan a los legisladores provinciales, entre ellos Edith Terenzi (Chubut), Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén), los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Además, el oficialismo confía en sumar apoyos del peronismo no alineado. El catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada, y el tucumano Osvaldo Jaldo, los de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. De concretarse ese esquema, el proyecto podría superar los 40 votos para su aprobación en general.

LE PUEDE INTERESAR

Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei

LE PUEDE INTERESAR

Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados

La situación en Diputados

En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza parte de una base de 95 votos propios, a los que se suman 12 del PRO y 2 del MID, lo que totaliza 109. Para habilitar el debate en el recinto se requieren 129 votos, por lo que el oficialismo necesita al menos 20 adhesiones adicionales.

Según el Gobierno, ya tendría comprometidos cinco votos más provenientes de Salta y San Juan, y otros siete del radicalismo (UCR y aliados), lo que eleva el número a 121. Con ese piso, los seis votos de los peronistas disidentes de Tucumán y Catamarca dejarían al oficialismo al borde del quórum.

Las últimas fichas están puestas en las provincias aliadas: Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Luis, cuyos diputados podrían terminar de inclinar la balanza.

En paralelo, varias provincias mineras siguen de cerca el avance de otro proyecto sensible para sus economías: la modificación de la Ley de Glaciares, que ampliaría las facultades de los gobiernos locales para habilitar emprendimientos productivos. Ese debate aparece como una moneda de cambio clave en la negociación política que rodea a la reforma laboral.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata

El tren tuvo servicio restringido por un siniestro

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna

EN FOTOS | Las playas del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor

“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela

¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado

Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata

“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Últimas noticias de Política y Economía

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna

Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei

Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados

Murió un intendente de La Pampa en un accidente
Espectáculos
"Nel blu, dipinto di blu"
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Deportes
VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado
El regreso de Nacho, un factor clave en el Bosque
Lucho Zaniratto: “Golpeamos en el momento justo”
Con un tremendo gol olímpico, el hijo del Mellizo debutó en la red
“Es una emoción y un sueño jugar en este club”
Información General
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Policiales
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
El Mondongo, en alerta: delincuentes “vigilan” y marcan casas
VIDEO. Terror por motochorros: otro golpe en La Plata
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas
Se negó al test de alcoholemia, golpeó a un vecino y terminó tras las rejas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla