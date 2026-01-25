Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial

El futbolista platense sufrió esta lesión en su tendón de Aquiles izquierdo.

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
25 de Enero de 2026 | 13:39

Escuchar esta nota

El defensor argentino del Villarreal de España, Juan Foyth, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en el partido del sábado ante el Real Madrid y se perdería el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en junio.

El equipo de la provincia de Castellón cayó 2-0 ante el Real Madrid en el estadio de La Cerámica por la fecha 21 de LaLiga de España y, por si fuera poco, sufrió la sustitución prematura del argentino, uno de los pilares de los dirigidos por Marcelino García Toral, a los 24 minutos del primer tiempo por lesión.

Tras someterse a estudios para determinar el grado de su lesión, el cuerpo médico del Villarreal confirmó lo peor para el campeón del mundo: rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

El futbolista formado en Estudiantes de La Plata deberá ser operado y su tiempo de recuperación es una incógnita que preocupa seriamente al seleccionador argentino Lionel Scaloni, que tiene al platense en una gran consideración para integrar la lista de convocados para disputar el próximo Mundial en junio.

En caso de que la rotura termine siendo completa, el tiempo de recuperación es cercano a un año, por lo que Foyth se quedaría definitivamente afuera de su segunda cita intercontinental. Si llegase a ser parcial, el tiempo de recuperación bajaría y existiría una pequeña posibilidad de integrar la lista de 26 futbolistas argentinos.

Tras la derrota ante el Real Madrid, el entrenador García Toral había afirmado que el argentino “es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”.

LE PUEDE INTERESAR

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado

En su estadía en Villarreal que inició en 2020, es la tercera lesión de larga duración que atraviesa Foyth. Anteriormente, había sufrido problemas en su rodilla y en el hombro derecho.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Alerta en la Selección: el defensor Juan Foyth volvió a lesionarse en Villarreal
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

¿Fin de una era?: Ascacibar empieza a decir adiós del Pincha

Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense

VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata

Estudiantes negocia los términos de la salida de Cetré

La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna
Últimas noticias de Deportes

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado

El regreso de Nacho, un factor clave en el Bosque

Lucho Zaniratto: “Golpeamos en el momento justo”
Policiales
FOTOS Y VIDEOS | "Se quemaron 10 hectáreas, pero fue controlado": preocupación por un incendio en La Plata
Tragedia en La Plata: murió un nene de 2 años tras atragantarse con la comida
Desalojaron otra fiesta clandestina en City Bell durante la madrugada
Desarticularon una “pool party” clandestina en la zona oeste de La Plata
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas habrá un acto en Plaza San Martín
Política y Economía
Argentina y una geopolítica de emergencia
Renuncias y señalamientos de corrupción reconfiguran el gabinete de Milei
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Apareció el padrón: ya está el listado para la interna
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
La Ciudad
FOTOS Y VIDEOS | "Se quemaron 10 hectáreas, pero fue controlado": preocupación por un incendio en La Plata
La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix
Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 25 de enero
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata
Espectáculos
“Tabajo desde los 8 años y me representa”: Gloria Carrá reveló su verdadero apellido y qué famoso actor influyó en la decisión
El cine en 2026: las imperdibles que calentarán la pantalla
Todos vuelven: series que regresan después de 20 años
La guerra sin fin de los Beckham: “No quiero reconciliarme”
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla