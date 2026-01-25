Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Economía Dominical |El impacto de las tarifas sobre los salarios

La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años

Le ganó con mucha claridad a la inflación entre diciembre de 2023 y enero de 2026, según un informe de la UBA y el Conicet

La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años

El costo de los servicios no paró de aumentar en los últimos 2 años / ia

25 de Enero de 2026 | 02:29
Edición impresa

El costo de la canasta de servicios públicos para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento acumulado del 594% entre diciembre de 2023 y enero de 2026, mientras que en el mismo período el nivel general de precios avanzó 194%, de acuerdo con el último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET.

El informe da cuenta del impacto de los sucesivos ajustes tarifarios sobre el presupuesto de los hogares, en un contexto de reducción progresiva de los subsidios y de recomposición de precios relativos en los servicios públicos.

Según el relevamiento, en enero de 2026 un hogar del AMBA sin subsidios destinó en promedio $192.665 mensuales para cubrir los gastos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte. Ese monto representó un aumento del 5% respecto de diciembre, impulsado tanto por los ajustes tarifarios como por el mayor consumo estacional de electricidad durante el verano.

Electricidad, gas, agua y transporte

En electricidad se registraron aumentos en los cargos fijos y variables, combinados con un pico de demanda propio de enero. En gas natural, si bien hubo subas tarifarias, el impacto fue moderado por la menor utilización estacional del servicio.

El boleto de colectivos mostró un incremento promedio del 2,7%, mientras que el servicio de agua inició un sendero de aumentos mensuales con topes regulados.

En términos interanuales, el costo total de la canasta de servicios públicos aumentó 33%, una variación similar a la inflación estimada para el período. Sin embargo, el transporte fue el rubro con mayor suba, con un incremento del 52% respecto de enero de 2025, por encima del índice general de precios. El gasto en agua, electricidad y gas natural creció 16%, 21% y 29%, respectivamente.

LE PUEDE INTERESAR

El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza

LE PUEDE INTERESAR

¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?

El informe señala que el gasto en servicios públicos representa actualmente el 11,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.669.156. Dentro de la canasta, el transporte concentra el mayor peso sobre los ingresos del hogar, explicando cerca del 43% del total destinado a servicios.

En cuanto a los subsidios, el estudio indica que las tarifas que pagan los hogares cubren, en promedio, el 52% de los costos, mientras que el Estado absorbe el 48% restante. Durante 2025, los subsidios económicos a energía, agua y transporte registraron una caída real del 39% interanual, explicada principalmente por menores transferencias al sector energético y por la reducción de importaciones de gas, lo que contribuyó a la mejora del resultado fiscal.

Un gasto que sigue siendo clave

Finalmente, el Observatorio advierte que, si bien a comienzos de 2026 los aumentos tarifarios muestran cierta moderación frente a la inflación, la evolución del costo de los servicios públicos continúa siendo un componente relevante en la estructura de gastos de los hogares del AMBA.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata

El tren tuvo servicio restringido por un siniestro

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna

EN FOTOS | Las playas del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor

“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela

¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado

Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata

“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Últimas noticias de Economía Dominical

La morosidad: un escollo al relanzamiento del crédito

El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza

¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?

Ley de Inocencia Fiscal: profesionales reclaman precisiones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla