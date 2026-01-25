La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años

El costo de los servicios no paró de aumentar en los últimos 2 años / ia

El costo de la canasta de servicios públicos para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento acumulado del 594% entre diciembre de 2023 y enero de 2026, mientras que en el mismo período el nivel general de precios avanzó 194%, de acuerdo con el último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET.

El informe da cuenta del impacto de los sucesivos ajustes tarifarios sobre el presupuesto de los hogares, en un contexto de reducción progresiva de los subsidios y de recomposición de precios relativos en los servicios públicos.

Según el relevamiento, en enero de 2026 un hogar del AMBA sin subsidios destinó en promedio $192.665 mensuales para cubrir los gastos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte. Ese monto representó un aumento del 5% respecto de diciembre, impulsado tanto por los ajustes tarifarios como por el mayor consumo estacional de electricidad durante el verano.

Electricidad, gas, agua y transporte

En electricidad se registraron aumentos en los cargos fijos y variables, combinados con un pico de demanda propio de enero. En gas natural, si bien hubo subas tarifarias, el impacto fue moderado por la menor utilización estacional del servicio.

El boleto de colectivos mostró un incremento promedio del 2,7%, mientras que el servicio de agua inició un sendero de aumentos mensuales con topes regulados.

En términos interanuales, el costo total de la canasta de servicios públicos aumentó 33%, una variación similar a la inflación estimada para el período. Sin embargo, el transporte fue el rubro con mayor suba, con un incremento del 52% respecto de enero de 2025, por encima del índice general de precios. El gasto en agua, electricidad y gas natural creció 16%, 21% y 29%, respectivamente.

El informe señala que el gasto en servicios públicos representa actualmente el 11,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.669.156. Dentro de la canasta, el transporte concentra el mayor peso sobre los ingresos del hogar, explicando cerca del 43% del total destinado a servicios.

En cuanto a los subsidios, el estudio indica que las tarifas que pagan los hogares cubren, en promedio, el 52% de los costos, mientras que el Estado absorbe el 48% restante. Durante 2025, los subsidios económicos a energía, agua y transporte registraron una caída real del 39% interanual, explicada principalmente por menores transferencias al sector energético y por la reducción de importaciones de gas, lo que contribuyó a la mejora del resultado fiscal.

Un gasto que sigue siendo clave

Finalmente, el Observatorio advierte que, si bien a comienzos de 2026 los aumentos tarifarios muestran cierta moderación frente a la inflación, la evolución del costo de los servicios públicos continúa siendo un componente relevante en la estructura de gastos de los hogares del AMBA.