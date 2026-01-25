Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
El Gobernador encabezó un acto en Necochea junto a scouts y bomberos
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Le ganó con mucha claridad a la inflación entre diciembre de 2023 y enero de 2026, según un informe de la UBA y el Conicet
El costo de la canasta de servicios públicos para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento acumulado del 594% entre diciembre de 2023 y enero de 2026, mientras que en el mismo período el nivel general de precios avanzó 194%, de acuerdo con el último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET.
El informe da cuenta del impacto de los sucesivos ajustes tarifarios sobre el presupuesto de los hogares, en un contexto de reducción progresiva de los subsidios y de recomposición de precios relativos en los servicios públicos.
Según el relevamiento, en enero de 2026 un hogar del AMBA sin subsidios destinó en promedio $192.665 mensuales para cubrir los gastos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte. Ese monto representó un aumento del 5% respecto de diciembre, impulsado tanto por los ajustes tarifarios como por el mayor consumo estacional de electricidad durante el verano.
En electricidad se registraron aumentos en los cargos fijos y variables, combinados con un pico de demanda propio de enero. En gas natural, si bien hubo subas tarifarias, el impacto fue moderado por la menor utilización estacional del servicio.
El boleto de colectivos mostró un incremento promedio del 2,7%, mientras que el servicio de agua inició un sendero de aumentos mensuales con topes regulados.
En términos interanuales, el costo total de la canasta de servicios públicos aumentó 33%, una variación similar a la inflación estimada para el período. Sin embargo, el transporte fue el rubro con mayor suba, con un incremento del 52% respecto de enero de 2025, por encima del índice general de precios. El gasto en agua, electricidad y gas natural creció 16%, 21% y 29%, respectivamente.
LE PUEDE INTERESAR
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
LE PUEDE INTERESAR
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
El informe señala que el gasto en servicios públicos representa actualmente el 11,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.669.156. Dentro de la canasta, el transporte concentra el mayor peso sobre los ingresos del hogar, explicando cerca del 43% del total destinado a servicios.
En cuanto a los subsidios, el estudio indica que las tarifas que pagan los hogares cubren, en promedio, el 52% de los costos, mientras que el Estado absorbe el 48% restante. Durante 2025, los subsidios económicos a energía, agua y transporte registraron una caída real del 39% interanual, explicada principalmente por menores transferencias al sector energético y por la reducción de importaciones de gas, lo que contribuyó a la mejora del resultado fiscal.
Finalmente, el Observatorio advierte que, si bien a comienzos de 2026 los aumentos tarifarios muestran cierta moderación frente a la inflación, la evolución del costo de los servicios públicos continúa siendo un componente relevante en la estructura de gastos de los hogares del AMBA.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí