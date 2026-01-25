¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño

Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
En plenas vacaciones, cuando miles de vecinos de la Región se lanzan hacia distintos destinos turísticos, especialistas advierten que gran parte de las tragedias se podrían evitar con conductas responsables al volante
Los primeros días del año estuvieron marcados por una seguidilla de siniestros viales que dejaron decenas de víctimas fatales en distintas rutas del país. Aunque las investigaciones continúan, los especialistas coinciden en que una parte sustancial de estas muertes responde a causas evitables, vinculadas a errores humanos, conductas imprudentes y falta de descanso al momento de conducir.
El verano es, históricamente, uno de los períodos más críticos en materia de seguridad vial. Aumenta el caudal de vehículos, se concentran los viajes de media y larga distancia y se multiplican las salidas de fin de semana.
Desde La Plata, miles de familias parten hacia la Costa Atlántica, el interior bonaerense u otros puntos turísticos, muchas veces con jornadas de manejo extensas, horarios exigentes y la presión de “llegar lo antes posible”.
En ese contexto, desde la Asociación Civil Luchemos por la Vida advirtieron que el exceso de velocidad, los adelantamientos indebidos y la conducción bajo los efectos del alcohol o de la fatiga siguen siendo los principales factores detrás de los siniestros más graves. A estos se suma un riesgo silencioso que suele subestimarse: la somnolencia al volante.
A diferencia de la conducción urbana, circular por rutas y autopistas implica enfrentar escenarios que demandan mayor concentración. Tramos largos y monótonos, menor iluminación, accesos rurales, cruces imprevistos y cambios en el estado del asfalto son parte del paisaje habitual durante los viajes de vacaciones.
Entre los errores más comunes se encuentran no reducir la velocidad antes de curvas, realizar sobrepasos indebidos y mantener una conducción rígida y pasiva durante largos períodos. Según especialistas, fijar la vista durante demasiado tiempo en un mismo punto y no mover los ojos favorece la pérdida de atención y el “adormecimiento”, especialmente en rutas rectas y con bajo tránsito.
Respetar las velocidades máximas, las señalizaciones y las normas de circulación no es una formalidad: es una de las principales herramientas para reducir la gravedad de los siniestros y evitar desenlaces fatales.
La fatiga y la somnolencia son responsables, de manera directa o combinadas con otros factores, de al menos el 30% de los siniestros de tránsito graves, con heridos o muertos. Conducir con sueño deteriora de forma significativa las capacidades necesarias para manejar de manera segura.
Cuando una persona está cansada, el tiempo de reacción se alarga, disminuye la concentración, se altera el juicio de las situaciones y se toman decisiones equivocadas. También se ven afectadas las reacciones motoras y la percepción, y pueden aparecer cambios de humor e irritabilidad.
Uno de los mayores riesgos son los llamados “microsueños”: lapsos de apenas unos segundos en los que el conductor se queda dormido sin darse cuenta.
A velocidades de ruta, esos segundos pueden equivaler a recorrer decenas o cientos de metros sin control del vehículo.
La somnolencia suele estar asociada a viajes prolongados sin pausas, conducción nocturna o en las primeras horas de la tarde, caminos monótonos, malas condiciones climáticas y estados psicofísicos alterados por consumo de alcohol, drogas o ciertos medicamentos. También influyen la falta de sueño reparador, el estrés y trastornos como la apnea obstructiva del sueño.
Desde Luchemos por la Vida recomiendan adoptar medidas simples pero efectivas para reducir riesgos en la ruta, especialmente en esta época del año:
• Evitar conducir cansado o con sueño, tanto de día como de noche.
• Realizar pausas de al menos 10 minutos cada dos horas de manejo, aunque no se perciba cansancio.
• Bajarse del vehículo, caminar y realizar ejercicios suaves de estiramiento.
• Alternar la conducción si se viaja con otra persona habilitada.
• Extremar la atención en curvas, cruces y accesos rurales.
• Evitar la conducción nocturna, ya que el riesgo de morir en un siniestro se triplica.
Además, si el cansancio se mantiene durante el día, hay somnolencia frecuente o problemas para dormir, se aconseja consultar a un médico, ya que se trata de situaciones que pueden diagnosticarse y tratarse.
En un verano atravesado por rutas peligrosas y movimiento turístico, el mensaje es claro para los platenses que salen a la ruta en estos días: manejar con responsabilidad, descansar lo necesario y respetar las normas puede marcar la diferencia entre unas vacaciones seguras y una tragedia evitable.
