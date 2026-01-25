Desarticularon una “pool party” clandestina en Abasto

La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix
Un evento clandestino fue desarticulado este sábado en la localidad de Abasto, luego de un operativo conjunto encabezado por personal policial y áreas municipales. El procedimiento se realizó en un predio ubicado en 203 entre 37 y 38, tras una alerta por la realización de una supuesta pool party.
Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, en el lugar intervino personal del GTO, efectivos del Comando de Patrullas La Plata Oeste y agentes de la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Plata. Durante el operativo, los efectivos entrevistaron a un hombre de 44 años, quien manifestó ser el propietario del predio y aseguró desconocer la organización del evento.
Como resultado del procedimiento, se labró una infracción a una mujer, identificada como la organizadora de la actividad, y se dispuso la inmediata desarticulación del evento antes de que se desarrollara.
Al momento de finalizar el operativo, unas diez personas permanecían en el lugar realizando tareas de limpieza, sin que se registraran incidentes. Las autoridades indicaron que, de corresponder, se ampliará la información en las próximas horas.
El accionar se enmarca en los controles preventivos que se llevan adelante en distintos puntos del partido para evitar la realización de eventos no habilitados, que pueden generar riesgos para los asistentes y molestias para los vecinos de la zona.
