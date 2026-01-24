Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes

Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
24 de Enero de 2026 | 22:59

Escuchar esta nota

Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mataron a tiros a un hombre este sábado en la ciudad de Minneapolis. El hecho ocurrió a menos de un mes de otro operativo en el que murió Renee Nicole Good, también durante una intervención de control migratorio.

Según informó el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, la víctima era un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad, que no registraba antecedentes relevantes con fuerzas de seguridad locales.

A través de un comunicado publicado en la red social X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que el ICE realizaba una operación “contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta” cuando “un individuo se acercó a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos portando una pistola semiautomática calibre 9 milímetros”.

De acuerdo con la versión oficial, los agentes intentaron desarmar al hombre, quien se habría resistido. “Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó en defensa propia”, indicó el DHS. Personal médico presente en el lugar brindó asistencia inmediata, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar.

El organismo agregó que el individuo llevaba dos cargadores y no tenía identificación. En la publicación se difundió una imagen del arma que, según el DHS, estaba en poder del fallecido.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se refirió al episodio en su cuenta de X tras comunicarse con la Casa Blanca y reclamó el cese de los operativos federales en el estado.

Se trata del segundo caso de una persona muerta durante un operativo del ICE en Minnesota en menos de un mes. El 6 de enero, un agente del ICE mató a tiros a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, durante un procedimiento de control migratorio. Tras ese hecho, se registraron protestas en distintos puntos del estado.

Videos difundidos en redes sociales muestran que el vehículo conducido por Good se encontraba parcialmente detenido en una calle cuando se aproximaron los agentes. Al intentar abrir la puerta del auto, la conductora habría acelerado para huir. En ese momento, uno de los agentes efectuó varios disparos hacia el asiento del conductor. El vehículo perdió el control y colisionó contra otro que estaba estacionado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha

Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Boca a fondo por Ascacibar con una oferta tentadora

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente
Últimas noticias de El Mundo

"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street

“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela

“Infierno” blanco: estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU

Cara a cara por la paz: Ucrania, Rusia y EE UU definen
Información General
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Policiales
VIDEO. Pelea entre churreros terminó en batalla campal en Villa Gesell: hay detenidos
Fuerte choque y una mujer herida en La Plata
Un potrillo fue atropellado por un tren de cargas en La Plata
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
La Plata, calles salvajes: chocó un auto estacionado, agredió al dueño y se negó al test de alcoholemia
Deportes
Zaniratto: "Golpeamos cuando teníamos que golpear"
Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque
VIDEO. El golazo olímpico de Barros Schelotto y la definición de Torres, los goles del Lobo
Respaldo incondicional en el Bosque en el arranque del año
River le ganó 1 a 0 a Barracas Central con gol de Gonzalo Montiel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla