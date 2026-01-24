Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque
Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque
Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mataron a tiros a un hombre este sábado en la ciudad de Minneapolis. El hecho ocurrió a menos de un mes de otro operativo en el que murió Renee Nicole Good, también durante una intervención de control migratorio.
Another angle of federal agents killing a Minnesota legal observer, which appears to come from the direction of the woman in pink filming from the sidewalk.— Drop Site (@DropSiteNews) January 24, 2026
Obtained by Drop Site News pic.twitter.com/IT56ftPkYP
Según informó el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, la víctima era un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad, que no registraba antecedentes relevantes con fuerzas de seguridad locales.
A través de un comunicado publicado en la red social X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que el ICE realizaba una operación “contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta” cuando “un individuo se acercó a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos portando una pistola semiautomática calibre 9 milímetros”.
De acuerdo con la versión oficial, los agentes intentaron desarmar al hombre, quien se habría resistido. “Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó en defensa propia”, indicó el DHS. Personal médico presente en el lugar brindó asistencia inmediata, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar.
El organismo agregó que el individuo llevaba dos cargadores y no tenía identificación. En la publicación se difundió una imagen del arma que, según el DHS, estaba en poder del fallecido.
Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se refirió al episodio en su cuenta de X tras comunicarse con la Casa Blanca y reclamó el cese de los operativos federales en el estado.
Se trata del segundo caso de una persona muerta durante un operativo del ICE en Minnesota en menos de un mes. El 6 de enero, un agente del ICE mató a tiros a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, durante un procedimiento de control migratorio. Tras ese hecho, se registraron protestas en distintos puntos del estado.
Videos difundidos en redes sociales muestran que el vehículo conducido por Good se encontraba parcialmente detenido en una calle cuando se aproximaron los agentes. Al intentar abrir la puerta del auto, la conductora habría acelerado para huir. En ese momento, uno de los agentes efectuó varios disparos hacia el asiento del conductor. El vehículo perdió el control y colisionó contra otro que estaba estacionado.
