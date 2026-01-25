La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix
La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense
Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas habrá un acto en Plaza San Martín
VIDEO. Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Valentino Garavani: el modista que vistió a las reinas de Europa y convirtió la alta costura en un lenguaje de poder
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 25 de enero
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo reparte en esta nueva ronda semanal un pozo acumulado de 2.000.000 de pesos y vos podés ser el próximo ganador. Para eso tenés que empezar a controlar los números que salieron este sábado por partida doble en EL DIA y ELDIA.COM y los que saldrán en los próximos de días, hasta el martes inclusive.
Se aclara que este sábado 24 de enero se entrega una doble tanda de números: la correspondiente al día de la fecha y también la del viernes 23, debido a que en la edición de ayer se repitieron los dígitos que se publicaron el viernes 16 .
Por lo tanto, hoy los lectores se podrán poner al día con los números para seguir participando del Súper Cartonazo, el juego que desde hace varios años ya repartió premios millonarios entre sus lectores.
Desde hoy, con la edición impresa del diario EL DIA, comenzaron a publicarse los números para controlar el cupón. El martes, en tanto, se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón.
El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA, desde este jueves, con la entrega de un nuevo cartón, renovó las esperanzas.
LE PUEDE INTERESAR
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
Durante el 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí