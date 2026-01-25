Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 25 de enero

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 25 de enero
25 de Enero de 2026 | 07:31

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo reparte en esta nueva ronda semanal un pozo acumulado de 2.000.000 de pesos y vos podés ser el próximo ganador. Para eso tenés que empezar a controlar los números que salieron este sábado por partida doble en EL DIA y ELDIA.COM y los que saldrán en los próximos de días, hasta el martes inclusive.

Se aclara que este sábado 24 de enero se entrega una doble tanda de números: la correspondiente al día de la fecha y también la del viernes 23, debido a que en la edición de ayer se repitieron los dígitos que se publicaron el viernes 16 . 

Por lo tanto, hoy los lectores se podrán poner al día con los números para seguir participando del Súper Cartonazo, el juego que desde hace varios años ya repartió premios millonarios entre sus lectores.

Desde hoy, con la edición impresa del diario EL DIA, comenzaron a publicarse los números para controlar el cupón. El martes, en tanto, se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón.

El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA, desde este jueves, con la entrega de un nuevo cartón, renovó las esperanzas.

Los números que salieron este domingo 25 de enero

LE PUEDE INTERESAR

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Durante el 2025, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata

¿Fin de una era?: Ascacibar empieza a decir adiós del Pincha

VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado

Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense

Estudiantes negocia los términos de la salida de Cetré

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna

El tren tuvo servicio restringido por un siniestro
Últimas noticias de La Ciudad

La Plata amaneció transformada: tras la primer noche de rodaje, el Centro sigue siendo escenario de Netflix

Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata

Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Deportes
VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado
El regreso de Nacho, un factor clave en el Bosque
Lucho Zaniratto: “Golpeamos en el momento justo”
Con un tremendo gol olímpico, el hijo del Mellizo debutó en la red
“Es una emoción y un sueño jugar en este club”
Policiales
Desarticularon una “pool party” clandestina en Abasto
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas habrá un acto en Plaza San Martín
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
El Mondongo, en alerta: delincuentes “vigilan” y marcan casas
VIDEO. Terror por motochorros: otro golpe en La Plata
Información General
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Espectáculos
El cine en 2026: las imperdibles que calentarán la pantalla
Todos vuelven: series que regresan después de 20 años
La guerra sin fin de los Beckham: “No quiero reconciliarme”
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
Taylor, dos Kiss y Alanis, en el Salón de la Fama

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla