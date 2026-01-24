Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
En las últimas horas comenzó a circular una fuerte versión que vincula sentimentalmente a Evangelina Anderson con un reconocido cantante de cumbia. Según contaron en LAM (América), la modelo y participante de MasterChef Celebrity estaría conociendo a Maxi Appap, líder de la banda 18 Kilates y expareja de la ex Gran Hermano Lucila “La Tora” Villar.
La información fue revelada por la periodista Carolina Molinari, quien aseguró que el acercamiento se habría dado el sábado pasado, durante un festival de música tropical. “La vieron de incógnito en un evento llamado C-Baila, invitada por él. Estaba detrás del escenario, con gorrita y muy escondida”, detalló la panelista. El cantante habría sido uno de los artistas que abrió el show, que luego fue cerrado por El Polaco.
Minutos después, Molinari confirmó la identidad del músico: “Él es Maxi Kilates”, dijo en referencia a Maximiliano Appap, quien en el pasado mantuvo varias relaciones mediáticas.
Por su parte, Pepe Ochoa aportó detalles sobre la conflictiva relación que el cantante mantuvo con Lucila Villar. “Ella se separó porque él le fue infiel en reiteradas ocasiones y había situaciones donde él le gritaba mucho. Durante el último tiempo, ella lloró bastante”, afirmó.
A esos testimonios se sumó Juli Argenta, quien aseguró que una amiga suya también salió con el cantante y lo describió de manera contundente: “Es tóxico, muy desprolijo con sus relaciones anteriores y con las madres de sus hijos”.
Los rumores sobre este nuevo vínculo comenzaron a tomar fuerza luego de que se enfriara la versión de romance entre Anderson e Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity. Si bien nunca confirmaron una relación, se los vio juntos en varias salidas grupales y la química entre ambos fue evidente en pantalla.
Sin embargo, la propia Evangelina se encargó de desmentir cualquier romance y aclaró que se trataba solo de un juego televisivo. Ahora, con este nuevo nombre en escena, la atención vuelve a posarse sobre su vida sentimental.
Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió la versión.
