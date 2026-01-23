Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector en La Plata enfrenta una crisis de crecimiento

DEMIAN ALDAY

23 de Enero de 2026 | 18:15

Mientras la Argentina bate récords de consumo per cápita de huevos y se consolida como el mayor consumidor mundial, El Peligro —la localidad platense que se ganó el título de “Capital Provincial del Huevo”— atraviesa una paradoja difícil de digerir: produce más que nunca, pero gana menos. El boom que revalorizó al huevo como alimento saludable, económico y versátil derivó, en esta región clave del cordón productivo bonaerense, en una crisis de crecimiento marcada por la sobreoferta, la caída de precios y costos que no dejan de subir.

“En los últimos años hubo un fuerte cambio en los hábitos de consumo de huevos en el país. El huevo pasó a posicionarse como un alimento muy saludable dejando atrás el mito de que disparaba el colesterol, y eso hizo que entraran nuevos jugadores al sector”, explica Luis Besteiro, presidente de la Asociación de Productores Avícolas del Sur (Apasur). El fenómeno empujó la producción nacional a niveles históricos: en 2025 se produjeron 18.970 millones de huevos, un 8,82% más que el año anterior, y el consumo alcanzó las 398 unidades per cápita anuales (entre dos y tres docenas por mes o más de 13 maples en doce meses), la cifra más alta —de consumo por persona— registrada a nivel mundial.

Sin embargo, el crecimiento no fue parejo. “La incorporación más significativa de empresas con grandes volúmenes de producción no se dio en nuestra región, sino sobre todo en Entre Ríos, cuya producción se envía en gran parte a la Provincia de Buenos Aires, lo que produjo una saturación del mercado local”, detalla Besteiro. El resultado fue una sobreoferta que no se logró absorber, incluso en un contexto de consumo en alza.

La situación se agravó hacia fines del año pasado. “Esa sobreoferta se conjugó con una repentina caída del consumo que nos llevó a vender hasta un 20% por debajo de nuestros costos de producción. Para hacerse una idea, a principios de este año se llegó a vender el maple de 30 huevos grandes a 3500 pesos y el de huevos chicos a 1200”, señala el dirigente, que parangonó ese precio inicial con el actual que ocila entre $5.000 y $7.000 el maple (según si se compra en verdlerías, supermercados o avícolas, entre otros negocios que tamvbién expenden huevos). Según Apasur, el precio que reciben los productores se desplomó cerca de un 50% en pocos meses, mientras que los costos siguieron escalando.

El impacto se siente con fuerza en La Plata, el polo avícola más importantes de la provincia. En unas 50 granjas distribuídas entre El Peligro y Colonia Urquiza se producen alrededor de 120.000 docenas de huevos por día, lo que representa entre el 10 y el 15% del volumen bonaerense. Cada establecimiento aloja, en promedio, unas 50.000 gallinas ponedoras que generan casi un millón y medio de huevos diarios. La mayor parte abastece mercados externos al partido, como la Ciudad de Buenos Aires y la costa atlántica, donde la demanda también mostró signos de enfriamiento.

A diferencia de otras actividades, la avicultura no permite frenar la producción de un día para otro. “Esto no es una fábrica donde podés dejar de producir tornillos o botellas. La gallina tiene un ciclo de vida y un ciclo productivo que hay que sostener, porque en definitiva es nuestro bien de capital”, remarca Besteiro. La vida productiva de una gallina ronda los dos años y, pasado ese período, su rendimiento cae. En condiciones normales, los planteles menos eficientes se reemplazan por aves jóvenes para sostener la rentabilidad.

Pero el recambio tiene un problema estructural: la faena casi no ofrece recupero. En la Argentina hay pocos frigoríficos interesados en gallinas ponedoras y, desde 2024, tras el brote de gripe aviar que cerró mercados internacionales, tampoco existen destinos de exportación. China, que compraba garras y crestas, dejó de ser una opción. Es así que “con lo que se recibe por cien gallinas faenadas no se llegan a comprar cinco pollitas”, grafican en el sector señalando una ecuación llevó a muchos productores a postergar el recambio mientras los precios lo permitieron.

En El Peligro, sin embargo, la situación forzó decisiones. En los últimos días “para recuperar los valores hubo que salir a faenar planteles. Aun así seguimos todavía un 15% por abajo del costo de producción”, admite Besteiro, al explicar que la alternativa de colocar excedentes en otros destinos tampoco alcanzó. “La producción de huevos de La Plata se vende ya de por sí fuera del Partido, en mercados como el de la Ciudad de Buenos Aires y la costa atlántica, donde la demanda también cayó. Y en ese contexto, el destino alternativo, que es la industria de ovoproductos, quedó saturada”.

A NIVEL PAÍS

El contraste con los datos nacionales es fuerte. A nivel país, la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) señala que la producción de huevos alcanzó en 2025 el volumen que el sector proyectaba recién para 2030, como resultado de un proceso de expansión que lleva más de dos décadas. Su presidente, Javier Prida, cuenta que ese crecimiento se fue dando de manera sostenida desde 2005, cuando la actividad todavía estaba concentrada en un puñado de empresas.

Hoy, CAPIA agrupa a más de 200 productores distribuidos en 18 provincias, y el sector opera con una estructura productiva de gran escala. La Argentina cuenta con unas 62,7 millones de gallinas en postura y produce a un ritmo de seis huevos por segundo, con niveles de eficiencia que varían según el sistema productivo. Se trata de un volumen importante que, en su gran mayoría, no tiene como destino la exportación.

De hecho, el 98% de los huevos que se producen en el país se consume en el mercado interno. El huevo se consolidó como un alimento cotidiano por su precio, su valor nutricional y su facilidad de preparación, en un contexto en el que los hábitos también cambiaron: una familia tipo consume cerca de 28 huevos por semana y las compras por maple se volvieron habituales, al punto de que el sector analiza envases de mayor tamaño.

Pero ese crecimiento agregado no alcanza para explicar lo que ocurre en territorios concretos. En El Peligro, corazón del polo avícola platense y “Capital Provincial del Huevo”, el aumento de la producción nacional convive con precios en baja, costos en alza y ventas por debajo de los valores de referencia. Mientras CAPIA proyecta llegar a los 500 huevos per cápita hacia 2030 —un objetivo que Prida comparó con “escalar los últimos metros de una montaña”—, los productores locales siguen lidiando con una crisis de crecimiento que dejó en evidencia los límites del boom del huevo cuando la sobreoferta desborda al mercado.

