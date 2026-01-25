Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |ES MÁS QUE SOLO ROCK AND ROLL...

Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?

La banda analiza la posibilidad de una residencia artística en suelo argentino a casi una década de su inolvidable paso por la Ciudad. ¿Los volveremos a ver?

Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?

Jagger, en el primero de los tres shows que Los Stones dieron en el Estadio Único / EL DIA

25 de Enero de 2026 | 01:16
Edición impresa

Quien tuvo la suerte de vivir aquel momento épico el 7 de febrero de 2026 en La Plata podrá decir, sin dudarlo, que cumplió un sueño. Los Rolling Stones llegaban a la Argentina en tres fechas (7, 10 y 13), pero lo más importante de todo, lo hacían en el Estadio Único de nuestra ciudad y eso para los platenses fue impagable.

La energía de aquel primer día se sintió desde temprano. En las inmediaciones del Estadio, que supo llenarse de visitas internacionales, las ansias por ver a sus “Majestades satánicas” se mezclaban con el olor de las parrillas improvisadas sobre la 32 y con el sonido de “Start me up” desde un parlante apilado en una silla. Mientras, los fans copaban las calles, luciendo una remera con la lengua, zapatillas blancas y el corte “rollinga”.

Ahora, a casi 10 años de aquellos inolvidables shows, la sombra de los Stones vuelve a proyectarse en la Argentina con una posibilidad nunca antes pensada por la banda: hacer una residencia en suelo nacional.

La noticia llegó hace unos días, de la mano de Alison Boshoff, editora del Daily Mail, quien confirmó esta posibilidad que evalúa la banda tras posponer una gira planeada para este año. “Pocos han hecho giras más grandes, mejores o más lucrativas que los Rolling Stones. Pero se está aceptando discretamente que sus días de esas giras podrían haber terminado, con la cancelación de una gira europea. En su lugar, puedo revelar que los Stones planean tres ‘mini residencias’, también para este invierno: una en el Reino Unido, otra en Estados Unidos y otra en la Argentina, donde cuentan con una enorme y ávida base de fans. La idea es que tengan una semana de trabajo y luego dos semanas de descanso entre conciertos”, reveló.

Ron Wood y Keith Richards, a puro rock and roll / EL DIA

La Ciudad y la fiebre "Stone"

Los números de la suerte del domingo 25 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Esta situación causó un gran revuelo entre el público argentino y la posibilidad de que los Stones se instalen por una temporada en suelo local. Actualmente, muchos artistas están apostando por residencias artísticas: Adele, Celine Dion, los Backstreet Boys, entre otros, brillaron con sus shows en Las Vegas, meca de este tipo de conciertos.

Para Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood, por el momento, sería la opción a evaluar especialmente a nivel salud, el motivo por el que una gira ya es inviable. “No es que no les guste tocar juntos ni ganar dinero, ambas cosas siguen siendo atractivas. Pero la decisión se tomó debido a la energía del legendario guitarrista de los Stones, Keith Richards. Ahora, con 82 años y viviendo tranquilamente (la mayor parte del tiempo) en Connecticut junto a su esposa Patti, con alguna escapada ocasional a su casa en las Islas Turcas y Caicos, escuché que no podría afrontar las exigencias de otra gira mundial y lucrativa”, acotó Boshoff.

 

 

