En el comienzo de la ola de calor, sin luz desde la madrugada en un sector del centro platense

Mientras sube la temperatura en La Plata, en una jornada que marcará el inicio de la ola de calor, vecinos de la zona céntrica pusieron el grito en el cielo por un corte de luz que se prolonga desde la madrugada y provoca múltiples inconvenientes. En ese marco, y en busca de visibilizar su situación, daban a conocer el problema al WhatsApp de EL DIA (2214779896).

Por caso, Mario Carlos Rocca, vecino de la calle 12 entre 62 y 63, aseguró: "Me estaba nebulizando y me quedé con el artefacto en la mano porque se cortó la luz". "Tengo un cáncer grado cuatro y me realicé dos operaciones, por lo que estoy en una situación de dependencia de la electricidad", afirmó. "Ya van más de ocho horas sin luz y ya llamé a Edelap", sostuvo.

LEA TAMBIÉN Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos

Alejandro, otro usuario de la zona de 11 entre 59 y 60, afirmó: "Estamos sin energía desde la una de la mañana; es el segundo sábado consecutivo que nos quedamos sin luz". "La semana pasada fue entre las 10 y las 19, y esta vez ya casi llevamos el mismo tiempo. Pasamos la noche sin ventilador. Lo peor es que la tarifa de Edelap sigue subiendo", reclamó el damnificado.

Por su parte Marian, una afectada de 11 entre 60 y 61, comentó: "Estamos con un apagón en el barrio que comenzó después de medianoche y todavía seguimos de la misma forma".

Según consignaron los usuarios, la situación es preocupante porque se pronostica un calor muy riguroso y "sería lamentable no poder contar con las heladeras, los aires acondicionados o los ventiladores".