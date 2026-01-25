Desalojaron otra fiesta clandestina en City Bell durante la madrugada

Un operativo policial permitió desactivar una fiesta clandestina durante la madrugada de este domingo en la localidad de City Bell, tras una denuncia que alertó sobre ruidos molestos y la realización de un evento no autorizado.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 6 de la mañana en una vivienda ubicada en calle 28 entre 448 y 449, luego de que personal policial recibiera una comunicación telefónica dando aviso de la situación.

Hasta el lugar se trasladaron el jefe de turno y efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Décima, junto con agentes de Control Urbano del Municipio de La Plata. Como resultado del operativo, se labró un acta de contravención y se procedió al desalojo del evento, que se desarrollaba sin la habilitación correspondiente.

Según se informó oficialmente, el procedimiento se realizó sin incidentes y no fue necesario adoptar otras medidas, mientras que las autoridades indicaron que se ampliará la información en caso de surgir novedades.

Este tipo de controles forman parte de los operativos preventivos que se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad para evitar la realización de fiestas clandestinas y preservar la tranquilidad de los vecinos.