Caro Alurralde, ex del Principito Sosa, en pareja con un ex Gimnasia, Toti Chaves

Carola Alurralde, artista citibelense, fue durante muchos años la mujer de José "Principito" Sosa. De hecho, es la madre de las mellizas de la estrella Pincha, Rufina y Alfonsina (10). Separados desde hace varios años, y tras alguna tormenta mediática en el medio, cada uno rehizo su vida: él está a punto de volver a ser padre con Cami Homs y ella está en pareja con un ex jugador del Lobo: Toti Chaves.

El romance entre la cantante y el ex Gimnasia lleva más de un año y avanza viento en popa. Los dos blanquearon hace un tiempo y comparten su vida en las redes sociales. Él también es padre de dos: Nina y Bastián.

Caro Alurralde y Toti Chaves, a pleno amor

Hace unos años, cuando Sosa confirmó su romance con Cami Homs, Caro Alurralde sufrió la exposición mediática. Sin embargo, la tormenta pasó y ella logró volver a su bajo perfil.

Enfocada en un entrenamiento de alto rendimiento, Carola volvió a los escenarios el año pasado, y no solo como cantante y música -ligada sobre todo al rock-, sino también como actriz. En junio hizo su debut en El Altillo del Sur como protagonista de “La Gaviota Apocalíptica”.

En sus redes sociales, Carola recibe el cariño de mucha gente de Turquía, país en el que vivió durante largo tiempo acompañando a su por entonces marido, Sosa. Cariñosamente la llaman "yenge", un término que en su significado literal se traduce como "cuñada" pero que también se utiliza como una forma respetuosa y amable de referirse a la mujer de alguien.

Retirado desde la pandemia, Toti Chaves ingresó a Gimnasia a los 10 años y debutó en Primera a los 17. Tras su paso por el Lobo, se desempeñó en Defensa y Justicia, volvió a GELP en la B Nacional y después cruzó la frontera y jugó en Chile, en donde, a sus 31 años, decidió parar la pelota. En 2024 decidió volver a salir a la cancha con la camiseta de CRISFA, una de las instituciones que compite en la Liga Amateur Platense.