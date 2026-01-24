Finalmente, apareció el padrón para la interna en el PJ bonaerense, aunque la pelea sigue en la Justicia

Tras un intenso tironeo que elevó la tensión entre axelistas y camporistas, la Junta Electoral del PJ bonaerense publicó los padrones para la elección interna delo 15 de marzo, mientras surgen nuevos candidatos que complica la posibilidad de que se alcance una lista de unidad.

De 135 municipios bonaerenses, el padrón muestra 134 ya que La Matanza quedó fuera de la lista por irregularidades. El pasado 19 de diciembre, se acordó que la afiliación para las elecciones iba a estar vigente hasta el 30 de ese mes y que solo se podían sumar 5.852 fichas, es decir el 5%.

No obstante, en La Matanza agregaron a 5.898 personas, lo que se traduce en un 5,04%. Esos 46 afiliados generaron tensiones que desembocaron en un padrón sin el municipio más populoso de la provincia de Buenos Aires. A pesar de esto, se resolvió que estos nuevos miembros del PJ bonaerense renunciaran a su afiliación, por lo que se espera que en los próximos días circule el padrón matancero sin irregularidades.

Sin contar las tierras donde conviven una de las máximas exponentes del kicillofismo, la vicegobernadora Verónica Magario, y el diputado ultrakirchnerista Facundo Tignanelli, el padrón de afiliados para las elecciones del PJ bonaerense está conformado por 1.143.946 de personas. Los listados de La Plata presentan 51.875 afiliados en condiciones de votar ese día

Aún considerando las desavenencias, la presentación del padrón implica un principio de acuerdo, muy parcial, entre camporistas y axelistas. En ambos sectores aseguran que quieren evitar la elección de marzo, porque es anticlimática -la sociedad está en otra sintonía- y cara.

Pero eso aún no se tradujo en un acuerdo para una lista de unidad, ni mucho menos. En el Movimiento Derecho al Futuro insisten en que el partido en la provincia debe ser comandado por alguien alineado con Kicillof, y en el camporismo, que aspira a colocar el candidato a sucederlo en la Gobernación en 2027, no quieren dar el brazo a torcer.

Una fecha clave es el 8 de febrero: ese día deberán presentarse las candidaturas.