Espectáculos

“Tabajo desde los 8 años y me representa”: Gloria Carrá reveló su verdadero apellido y qué famoso actor influyó en la decisión

La actriz confesó que se llama “Currá”. El consejo clave de Darío Vittori para frenar el acoso telefónico durante “Señorita Maestra” y el vínculo con el trabajo.

"Tabajo desde los 8 años y me representa": Gloria Carrá reveló su verdadero apellido y qué famoso actor influyó en la decisión
25 de Enero de 2026 | 12:44

En su paso por la tradicional mesa de La Noche de Mirtha, la actriz Gloria Carrá sorprendió a los invitados al revelar la historia detrás de su nombre artístico y el motivo de fuerza mayor que la obligó a modificar su identidad en los inicios de su carrera. Según se supo, la artista contó que su apellido real es Currá, pero debió cambiarlo por una sugerencia del recordado Darío Vittori.

El conflicto surgió durante su participación en el éxito infantil Señorita Maestra. "En ese momento había guías telefónicas y no hay mucha gente que tenga ese apellido. Buscaban en la guía y llamaban a todos a las dos o tres de la mañana, lo que resultaba molesto", explicó Gloria sobre el acoso que sufría su familia.

El consejo de Darío Vittori

Ante la situación, la madre de la actriz consideró cambiar el número de teléfono de la casa, pero fue Vittori quien aportó una solución más práctica para proteger la privacidad de la niña: "No, no cambies el número de teléfono, cambiate el apellido. Cambiá una letra nada más, ponete Carrá".

A pesar de la modificación que marcó su trayectoria, Gloria reivindicó el significado de su apellido natal. "Currá significa trabajar. Yo trabajo desde los ocho años, así que creo que me representa", sentenció, aclarando que nunca renegó de su origen.

