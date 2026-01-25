Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas

Un bar repleto, un jueves por la noche, no es ninguna novedad. Lo singular aflora cuando nos damos cuenta de que, entre las mesas, no se escucha un solo idioma sino muchos. Español con acento porteño, inglés aprendido a los tumbos, portuñol a la brasilera, francés, italiano, alemán, catalán. Incluso japonés, mandarín y coreano, y alguna rareza inesperada, como noruego o vietnamita. Sobre todo, sobresale una escena repetida: desconocidos que se acercan sin pudor, se presentan, charlan, escuchan, se ríen. Hablan para encontrarse… y se encuentran para hablar.

Es el renovado pulso de Mundo Lingo La Plata, relanzado en el tramo final del año pasado y convertido, en pocas semanas, en un fenómeno social que va mucho más allá del intercambio de idiomas. Lo que ocurre allí es una velada que puede ser reveladora: amistades que nacen, contactos laborales inesperados, consejos de viaje, curiosidad pura, ganas de aprender o, simplemente, la necesidad básica de comunicarse.

Todos los jueves, sin falta, desde las 21 y hasta entrada la madrugada, Futer Birra Haus (11 y 47) se transforma en un mapa del mundo en miniatura. La entrada es libre y gratuita. La consigna, simple y eficaz: llegar, pasar por la mesa principal, elegir las banderitas de los idiomas que se hablan o se quieren practicar, pegarlas en la ropa y dejar que el resto ocurra.

“El evento está abierto a cualquier persona. Las banderitas funcionan como la excusa perfecta para romper el hielo”, explica Nicolás Montanari, uno de los managers del grupo. “El ambiente es muy relajado, está normalizado que alguien se te acerque a hablar de cualquier cosa. Eso es lo más valioso”.

Esa sensación se replica en quienes participan. María Inés George, habitué de los encuentros, describe la diversidad que se vive cada jueves: “Está bueno el lugar, hay mucho brasilero que quiere aprender, quiere practicar el idioma en castellano. Muchos otros quieren practicar inglés, hay franceses, hay italianos. Tengo una amiga que va para practicar chino, que es profesora, y amigas que van a practicar distintos tipos de idiomas. Hay todo tipo de gente”. En su caso, cuenta que asiste especialmente para mantener activo el portugués: “Yo, en lo personal, voy a practicar el portugués. Hay gente súper amorosa”.

Montanari, estudiante de la UNLP, impulsó la reapertura del evento local con la colaboración de Andrés Rashti, quien cursa online en la Universitat Ouverta de Catalunya. El regreso fue contundente: el jueves 11 de diciembre de 2025 asistieron unas 170 personas. Desde entonces, el crecimiento no se detuvo.

En este sentido, Alexis Georgantas asegura que los encuentros de Mundo Lingo son “una gran idea para que la gente se reúna y practique el idioma que le gusta” y subraya: “A mí me ayudó mucho”. Cuenta que vivió en Grecia hasta hace poco y que las reuniones le permiten “seguir practicando y mejorando mi español”. También destacó que “el lugar que eligieron es muy lindo” y que la experiencia va más allá de los idiomas: “Podés conocer gente interesante y hacer nuevas amistades”. Griego-argentino, explica que su objetivo es practicar tanto castellano como inglés.

Las historias personales son parte central del clima que se genera. “La otra vez conocí a un chico que trabaja en comercio exterior, que ahora le tocó Brasil, y nos pusimos en contacto para poder practicar el idioma” recuerda Inés. Con una trayectoria extensa, explica por qué estos espacios le resultan clave: “Tengo un portugués bastante avanzado, estudié más o menos doce años y siempre con nativos. Siempre siento que me falta algo o que no lo quiero perder. Por eso me encanta un lugar así, súper descontracturado, donde podés practicar el idioma y de paso hacerte amigos”.

UN ÉXITO GLOBAL

Mundo Lingo es una ONG presente en más de 45 ciudades del mundo. Su formato es siempre el mismo y su éxito, también. En La Plata, el rango etario es amplio y los perfiles son diversos: estudiantes, personas que trabajaron en el exterior y no quieren perder la práctica, extranjeros recién llegados, platenses curiosos, viajeros en pausa. “Nuestra idea es que funcione como un soporte para quienes llegan a la ciudad sin red de amigos o familiares”, señala Montanari. “En lo personal, conocí muchísima gente y escuché historias de vida increíbles”.

Para quienes participan, la experiencia deja huella. “Fue excelente, no buena: excelente”, resume George. “Es muy bueno que esté en la ciudad de La Plata. Conocí gente recopada, buena onda, que puede convertirse en amigos, conocidos o muy conocidos”. También destaca el funcionamiento de la comunidad más allá del bar: “Vos pedís un idioma en la página de Facebook y enseguida te contestan y se ponen en contacto con vos. Incluso podés encontrarte fuera de los días programados”.

En la misma sintonía, Ana Paula, brasileña de 22 años y estudiante de Medicina en la UNLP, define como “fantástica” su experiencia en Mundo Lingo. “Para mí es un espacio increíble, porque puedo practicar español de forma natural y conocer gente de muchos países. Vine a estudiar y al principio cuesta hacer amigos; acá todo se da solo”, cuenta -en un castellano más que aceptable-. “El ambiente es relajado, nadie juzga si hablás bien o mal, y eso ayuda mucho. Me hizo sentir más acompañada en esta ciudad”.

Ese mismo espíritu se replica en el grupo de Facebook, abierto y con más de 4.700 integrantes, donde los administradores dan la bienvenida a nuevos miembros y los posteos dejan ver la heterogeneidad del espacio. “Quisiera poder practicar mi inglés e italiano”, escribe uno. “Cero inglés, me gustaría conocer gente copada”, confiesa otro. Una japonesa que vive en La Plata busca practicar español y compartir su cultura. Un noruego pregunta si realmente hay gente de todo el mundo. Las respuestas, semana a semana, confirman que sí.

No es una moda. Hace más de dos años, las redes ya invitaban a encuentros similares en bares céntricos de la ciudad, con sedes rotativas y propuestas paralelas por Discord o videollamadas. Todo había comenzado en la capital federal, a partir de una necesidad tan simple como poderosa: la de Benjamín, un inglés que llegó a Buenos Aires buscando algo más que lo que ofrecen las guías turísticas. Quería conexión genuina. El idioma como puente, no como barrera.

Ese ADN se mantiene intacto. Las banderas pegadas en la ropa siguen siendo una carta de presentación silenciosa. La primera suele marcar el origen; las otras, el deseo de conexión. Y entre cervezas, miradas curiosas y palabras que arrancan tímidas, algo se destraba; la conversación fluye, el mundo se achica.

Cada semana, el encuentro vuelve a repetirse: los jueves, desde las 21, en 11 y 47. Luego, el ritual de llegar, pedir las banderitas, salir al ruedo, animarse a hablar. Como reiteran los miembros de la comunidad, “está buenísimo para conectarte con gente y no perder el idioma”. A veces, eso alcanza para amenizar una noche. A veces, algo más.