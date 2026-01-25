A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, el crimen del reportero gráfico que conmocionó a la Argentina y marcó un punto de inflexión en la defensa de la libertad de prensa, este domingo se realizarán actos conmemorativos en distintos puntos del país, entre ellos La Plata, ciudad donde el recuerdo del fotógrafo sigue ligado a la memoria colectiva del periodismo y a la lucha por el derecho a la información.

Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, cuando estaba de vacaciones, tras haber sido secuestrado y ejecutado con varios disparos. Su cuerpo apareció dentro de su auto, que fue incendiado para borrar rastros del crimen. La investigación judicial determinó que el asesinato fue ordenado por el empresario Alfredo Yabrán, quien se suicidó en el año 2000 cuando iba a ser detenido, mientras que integrantes de la banda conocida como “Los Horneros” fueron condenados como ejecutores materiales.

El crimen de Cabezas se convirtió en un símbolo del riesgo que implica el ejercicio del periodismo y del poder de las investigaciones periodísticas frente a los intereses económicos y políticos. Su muerte generó una movilización social sin precedentes, con marchas, manifestaciones y un amplio reclamo de justicia que atravesó a toda la sociedad argentina. “Nunca en la historia ocurrió algo así: una sociedad entera movilizada en defensa de un periodista”, reflexionó años después su colega Gabriel Michi, quien trabajó junto a él en la revista Noticias.

La figura de Cabezas quedó asociada para siempre a la histórica fotografía de Yabrán publicada en 1996, una imagen que rompió el hermetismo del empresario y que, según los investigadores, selló la sentencia de muerte del reportero gráfico. Desde entonces, su nombre se transformó en bandera del periodismo argentino y en un emblema de la libertad de expresión.

En La Plata, el Sindicato de Prensa Bonaerense realizará un acto en el monumento que homenajea a Cabezas en Plaza San Martín, en 6 y 51. La actividad comenzará a las 18 con una instalación artística denominada “Cámara Acción”, una intervención visual que busca destacar el valor del trabajo fotográfico y de la prensa.