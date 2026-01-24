Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

24 de Enero de 2026 | 16:52

En La Plata y la Región, distintos sectores productivos atraviesan un activo proceso de incorporación de personal. Comercios, pequeñas y medianas empresas y firmas de múltiples rubros buscan sumar trabajadores a sus equipos y encuentran en los clasificados de EL DIA una de las herramientas más eficaces para difundir sus búsquedas.

La sección, disponible todos los días tanto en la edición impresa como en la plataforma digital, concentra una amplia oferta laboral que abarca desde puestos administrativos y de atención al público hasta oficios técnicos, áreas de ventas, logística y servicios especializados.

A través de este espacio, los empleadores pueden comunicar sus propuestas de forma directa, alcanzar a un público masivo y optimizar los tiempos de selección, orientando cada aviso a perfiles específicos.

Al mismo tiempo, para quienes se encuentran en la búsqueda de empleo, los clasificados de EL DIA se consolidan como una fuente confiable y actualizada de oportunidades laborales, con la ventaja de contar con información clara y canales de contacto inmediato con cada empresa.

 

ESTUDIO INGENIERÍA Y AGRIMENSURA NECESITA STA. CON  EXPERIENCIA Y PRÁCTICAS EN AGRIMENSURA CAD FUNDAMENTAL.  agrimensura.rfyasociados@gmail.com.

Psicóloga con experiencia en centros de día, hogares, hospitales,  incorporamos a nuestro equipo interdisciplinario. Enviar CV a:  directores@yahoo.com.

 

Si le interesa conocer una propuesta de crecimiento personal y  profesional, comuníquese con nosotros.  desarrolloyproyeccion@hotmail.com.


BUSCO PARRILLERO CON EXPERIENCIA, EXCLUYENTE, PARA  LOCALES GASTRONÓMICOS EN LA PLATA Y GONNET, ENVIAR  CV A: sdiaz.mako@gmail.com.

Cervecería artesanal en La Plata, busca mozo/a turno noche, perfil  vendedor, buena onda y vocación de servicio, valoramos experiencia  en atención al público, enviar CV/contacto a:  busquedaslaboraleslp@gmail.com.

Necesito fiambrera con experiencia, vivir zona City Bell, mandar  CV: salumeriabruan@hotmail.com.

Se necesita maestro pizzero y ayudante de cocina, casa de  comidas El Perla! Si sos de La Plata o de la zona de Gonnet /  José Hernández, dejá tu CV en nuestras sucursales, diagonal 73  esquina 55, avenida 25 esquina 511 bis, calle 14 esquina 58.

SE NECESITA MOZO/A Y RECEPCIONISTA. ENVIAR CV A:  lprrhhgastronomia@gmail.com.

Seleccionamos cocinera/o y cajera/o para confitería zona La Plata,  edad de 25 a 40 años, requisitos 2 a 5 años de experiencia en el  puesto. Presentar CV a: bus2010laplata@hotmail.com.

 

!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs.,  conozca radio y GPS, pago 35%. Whatsapp escrito 221-488-2522.

!!!Necesito repositor, cajera c/exp. Avda. 122 e/32 y 34 (supermercado  Sunny) Wsp. 221-304-4428.

!Te estamos buscando! En Cityssan La Plata nos encontramos en  la búsqueda de una vendedor/a convencional de 0km. para sumar  a nuestro equipo. Buscamos una profesional proactiva, con  excelentes habilidades de comunicación y negociación, orientada  a resultados y con capacidad para trabajar por objetivos. Requisitos excluyentes: -experiencia comprobable en ventas, preferentemente en el sector  automotriz, -carnet de conducir vigente, -disponibilidad de lunes  a viernes de 9 a 19 hs. y sábados de 10 a 17 hs. Si te interesa la  posición, enviá tu CV a: rrhh@cityssan.com.ar con el asunto:  “vendedor LP”.

505 e/8 y 9 supermercado busca repositor.

Akimencot incorpora consejeras Monique Cosméticos, carrera  empresarial, importante comisión. 221-573-7915.

Busco empleada para atención al público p/local gastronómico entre  25 y 35 años c/exp. en el puesto, disponibilidad horaria y buena  presencia, excluyente viva z/Gonnet y cercanías. Enviar CV c/foto  a: namasu.sushiandwok@gmail.com.

CARPINTERÍA DE MADERA NECESITA COLOCADORES DE  ABERTURAS Y MUEBLES. PRESENTARSE DE L. A V. EN CALLE  12 Nº 661 E/126 Y 127 BERISSO O ENVIAR CV A:  ingresos.2025sc@gmail.com.

Carpintero aluminio y vidriero oficial con experiencia comprobable  en ambos oficios, zona 19 y 66. 221-603-1353.

Chofer p/remise turno día enviar foto registro, con domicilio actual  y categoría D-1. Tel. 221-305-2680.

Empleado para arreglos generales en empresa de salud, con  experiencia y referencias comprobables en electricidad, plomería,  albañilería, carpintería, gas, pintura y jardinería, empleo formal  y permanente. CV a: signasoc@gmail.com.

EMPRESA SE ENCUENTRA EN LA BÚSQUEDA DE CHOFER DE  CAMIÓN SEMIRREMOLQUE CISTERNA Y SUCCIONADOR  DESOBSTRUCTOR. REQUISITOS: EXPERIENCIA COMPROBABLE,  LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORÍA E1, HISTORIAL LABORAL  DE ANSES, DISPONIBILIDAD HORARIA Y GEOGRÁFICA. ENVIAR  CV AL CORREO: contratacionesrrhh26@gmail.com.

GANA TODOS LOS PREMIOS CON AMODIL COSMÉTICOS. BUSCO  LÍDERES Y REVENDEDORAS. 221-674-9273.

Grupo de concesionarios automotrices busca para sus 3 sucursales  en La Plata: recepcionista, asesor/a comercial venta convencional,  asesor/a de servicio post venta, técnico en servicios, administrativo/a  de ventas y lavador, requisitos: experiencia en concesionario oficial  comprobable, enviar CV con foto a:  lnoya@sportcars.com.ar.

IMPORTANTE EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA MECÁNICO  ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS VIALES Y CAMIONES, REMITIR  ANTECEDENTES. importanteempresaconstructora@hotmail.com.

Instituto de enseñanza incorpora docente, ayuda escolar primaria,  alfabetización, Ciencias Sociales, secundaria. 221-620-7642,  76 y 121 bis La Plata.

Lavadero 13 y 34, solicita personal con o sin experiencia,  presentarse con CV en mano de 8 a 14 hs.

Necesito chofer de taxi responsable, para auto a cargo, repuestos  Fabián 221-571-3360.

Necesito mecánico y chofer de taxi, 521-137 y 138 (taller).  221-545-1140.

Necesito oficial chapista y oficial pintor del automotor  43 Nº 2329 e/141 y 142.

Necesito Sta. con estudios universitarios de Economía a partir 3º año  o turismo 26 años. Enviar cv2025e@gmail.com.

Necesito: cajera, fiambrera y repositor de 18 a 25 años, supermercado  Tolosa 4 e/528 bis y 529, tratar en el mismo.

Perla Negra joyas, incorpora revendedorxs, importante comisión,  carrera comercial. 221-592-6873.

Se busca chofer para agencia de remise Horizonte con registro  profesional y buena presencia para viajes de corta, mediana y  larga distancia, turno noche. Enviar CV y registro al 221-692-9633.

Se busca chofer para reparto, con conocimientos de electricidad  y refrigeración, edad máxima 30 años. Enviar CV al mail:  jcnemcik@hotmail.com.

SE NECESITA MECÁNICO PARA TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS  Y MÁQUINAS, PRESENTARSE DE L. A V. EN CALLE 12 Nº 661  E/126 Y 127 BERISSO.

Se necesita personal con experiencia en mantenimiento eléctrico industrial y  construcción en tableros eléctricos, conexiones de  motores hasta 400 HP, variadores de velocidad, estrella triángulo  y arrancador suave; con conocimientos en conexionados y  diagnóstico de falla de motores monofásico y trifásico, ejecución  de empalmes de cables hasta 300mm2., manejo de instrumentos  de medición, lectura de planos eléctricos, cálculo de secciones de  cables y protecciones eléctricas, en diagnóstico de falla en  tableros eléctricos con contactores y PLC, operación en celdas de  media tensión y operación de generadores. Interesados enviar CV  a: seleccion@frigolar.com.ar con el asunto: “MEI”.

Se solicita personal para lavadero de autos Pala´s City Bell, Camino  Belgrano entre 472 y 473 frente a la Shell, con experiencia, de  lun. a sáb. de 08 a 19 hs. $ 35.000 diarios.

Solicito empleada 20/30 años t/mañana p/almacén centro Los  Hornos, enviar CV c/foto y zona residencial al whatsapp  221-454-1390.

