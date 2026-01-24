El intendente de la localidad pampeana de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, falleció este sábado por la mañana tras protagonizar un trágico siniestro vial en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18.

El fatal episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana cuando a un camión tipo grúa, que circulaba en sentido contrario, se le "desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja" e impactó de lleno contra el lateral del conductor de la camioneta Fiat Strada en la que viajaba el mandatario junto a su familia.

Gracias a una rápida reacción, los voceros policiales comentaron que "la acompañante alcanza a maniobrar la camioneta y pudo sacarla a la banquina", lo que evitó consecuencias mayores para el resto de los ocupantes.

Al momento del accidente, Otamendi se dirigía hacia la costa atlántica en una caravana de tres vehículos junto a un grupo de amigos. La pareja del intendente y sus dos hijos fueron trasladados al Hospital de General Acha, donde se encuentran fuera de peligro y "sin lesiones, con algunos golpes".

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Quehué, Ataliva Roca y personal de la Agencia de Investigación Científica, bajo las directivas del fiscal de turno Héctor López. Debido a las tareas de peritaje, el tránsito en la zona permaneció interrumpido por más de dos horas, afectando los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152 hasta pasadas las 11 de la mañana.

Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi.



Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor.



En nombre del Gobierno de La Pampa,… pic.twitter.com/n1nIOKVj4G — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) January 24, 2026

