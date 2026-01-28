Estudiantes, sin visitantes ante Defensa y Justicia por la fecha 3

Aprevide dijo que no y Estudiantes no podrá llevar público visitante para el partido contra Defensa y Justicia por la fecha 3 del Torneo Apertura. Se jugará el próximo lunes a las 19.45, en Florencio Varela.

Si bien era una posibilidad, el organismo bonaerense confirmó este jueves que no ocurrirá, al menos en esta fecha. El partido sufrió una modificación de horario, pasando de las 17.30 hs -mismo día y horario que Gimnasia vs Aldosivi a las 19.45.

Aprevide aseguró: “Esta decisión se tomó para resguardar a los vecinos de La Plata y evitar posibles confrontaciones, teniendo en cuenta que ese mismo día a las 17.30hs Gimnasia juega de local vs Aldosivi y que los hinchas se reúnen desde temprano en diversos puntos de la Ciudad para luego acceder al estadio desde todas las vías de acceso”.

“Aprevide reafirma su compromiso con la prevención de la violencia y obra en consecuencia pensando en el bienestar de todos. Los clubes involucrados entendieron las razones y apoyan la medida tomada”, finalizó el comunicado.