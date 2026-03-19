Subastarán tres propiedades: la más barata parte de los 26 mil dólares

El Ente Municipal de La Plata anunció la realización de una subasta pública de tres inmuebles ubicados en la Provincia, que se llevará a cabo el próximo 30 de marzo.

Del total de bienes a subastar, dos se encuentran en la ciudad de La Plata y el tercero en el partido de Esteban Echeverría. Según detallaron desde el organismo (constituido sobre lo fue el Banco Municipal), las propiedades serán ofrecidas en el estado jurídico y posesorio en el que se encuentran, conforme a los pliegos de bases y condiciones disponibles para los interesados.

Uno de los inmuebles está ubicado en calle 16 entre 74 y 75. Se trata de una vivienda desarrollada sobre un lote de aproximadamente 283 metros cuadrados, con un precio base de 26.633 dólares. En tanto, la segunda propiedad se encuentra en calle 530 entre 25 y 26. En este caso, corresponde a una casa emplazada sobre un terreno de 450 metros cuadrados, situada en una zona residencial, con un valor base de 31.500 dólares.

Por último, el tercer inmueble está localizado en calle Dorrego 1128, en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Se trata de una propiedad compuesta por dos unidades funcionales sobre un lote cercano a los 500 metros cuadrados, con una superficie cubierta total aproximada de 220 metros cuadrados. El precio base fijado para este caso es de 79.900 dólares.

Desde el Ente Municipal indicaron que quienes deseen participar deberán realizar una inscripción previa en el Registro de Oferentes, así como retirar los pliegos correspondientes, un requisito obligatorio para poder presentar ofertas durante la subasta.

La inscripción y el retiro de la documentación se llevan a cabo en la Oficina de Remates y Tasaciones del organismo, ubicada en calle 7 N° 850, segundo piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 221-648-1002 (interno 114), enviar un correo electrónico a subastas@entemlp.com.ar o ingresar al sitio web oficial www.entemlp.com.ar.