El FMI destacó que Argentina afronta "relativamente bien" la guerra en Medio Oriente

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que Argentina está afrontando hasta ahora "relativamente bien" las consecuencias de la guerra en Medio Oriente gracias que ahora es un país "exportador neto" de energía, aunque advirtió que igualmente puede sufrir algún impacto por las condiciones financieras globales, al tiempo que admitió que "avanzan" las negociaciones para la segunda revisión del programa.

Así lo indicó la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, quien además destacó la compra de dólares que viene realizando el Banco Central para reforzar las reservas.

Durante una conferencia de prensa brindada en Washington, Kozack señaló que Argentina viene haciendo frente "relativamente bien hasta ahora" el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, "especialmente teniendo en cuenta que ahora es un exportador neto de energía".

En ese sentido, recordó que en 2022, cuando se produjo el último gran choque de precios energéticos producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el país era "importador neto de energía y ahora Argentina es exportadora neta, con 8 mil millones de dólares de petróleo y gas el año pasado". "Esto representa una diferencia muy importante en comparación con el último shock de precios de la energía", sostuvo.

No obstante, dijo que hay que “reconocer que la situación se encuentra en constante evaluación y es incierta”. El FMI le aconsejó a los bancos centrales “vigilar de cerca la situación de aumentos de precios de energía y que consideren el impacto sobre expectativas de inflación de segunda ronda”.

Con relación a las negociaciones con el equipo económico, Kozack señaló que “las conversaciones por la segunda revisión y del artículo IV están en curso y daremos más información a medida que progresen estas conversaciones”, y destacó los avances que realizó el país en materia de reformas.

“Sigue habiendo avances. El trabajo entre el personal del FMI y las autoridades es cercano”, respondió.