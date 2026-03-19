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Deportes |ENTREVISTA CON EL VOLANTE DE ESTUDIANTES

La efectividad Piovi resaltó aspectos positivos del equipo

El futbolista dejó conceptos para desdramatizar las dos derrotas al hilo que arrastraba el equipo. “Seguimos estando entre los ocho primeros”, expresó tras el triunfo en Mendoza

La efectividad Piovi resaltó aspectos positivos del equipo

Ezequiel Piovi resaltó los aspectos positivos del equipo en Mendoza

19 de Marzo de 2026 | 03:07
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Ezequiel Piovi analizó la victoria de Estudiantes por 2 a 1 ante Gimnasia de Mendoza y dejó conceptos para desdramatizar las dos derrotas consecutivas que arrastraba el equipo, ante Vélez y Lanús. Ayer el Pincha logró dar vuelta la historia tras arrancar 0-1 y para el volante albirrojo no se llegó a este encuentro “en un panorama complejo porque no veníamos jugando mal. Perdimos los ultimos 2 pero hacía 13 que no perdíamos”.

En ese sentido resaltó que “seguimos estando entre los 8 primeros y sabíamos que veníamos a una cancha difícil con un rival que se hace duro de local. Vinimos a buscar los 3 puntos que teníamos pendiente y ahora seguimos arriba, que es lo que pretendemos”.

“Pudimos quedarnos con la victoria y y seguir ahí arriba, que que es lo que es lo que pretendemos”, completó el volante que tuvo un partido de menor a mayor.

En relación el trámite del choque ante el Lobo mendocino Keki dijo que “en el segundo tiempo tuvimos más paciencia a la hora de generar y encontramos los espacios. Hoy hay que resaltar la efectividad que tuvimos para resolverlo”.

Estudiantes mostró algunas inseguridades en la parte inicial y se fue soltando conforme pasaron los minutos. El primer gol de Tiago Palacios le dio otro impulso para seguir mejorando y superando a su rival.

También destacó que “la cancha estaba muy mojada, y por momentos se notó. En el segundo tiempo no nos resbalamos tanto pero igual estaba pesada”.

Sobre las fallas en el gol del rival Piovi sostuvo: “Fue una cuestión de comunicación, de intentar jugar y no salió. No podemos regalar nada y nos servirá de experiencia para lo que viene”.

Esa jugada fue un llamado de atención para saber qué es lo que no hay que hacer, sobre todo ante rivales de menor envergadura. Podría darse un choque así en la Copa Libertadores.

Al respecto de lo que se viene el volante manifestó que “tenemos que intentar que no nos pase lo de Lanús y Vélez. Que la gente tenga paciencia que vamos a intentar proponer y salir a ganar, como lo demostramos hoy. Ojalá que le podamos regalarle al hincha una victoria en casa”.

VUELVE AL TRABAJO

Luego de su partido en Mendoza el plantel que dirige Alexander Medina se entrenará hoy por la mañana en el Country. ¿Meterá mano en el equipo el entrenador?

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