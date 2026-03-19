Irán bombardeó una refinería de petróleo en Israel y causó daños en la red eléctrica

El consumo de carne se desplomó y afirman que cayó al menor nivel en 20 años
El consumo de carne se desplomó y afirman que cayó al menor nivel en 20 años
Corte en pleno centro de La Plata: ex empleados de Fate marcharon desde la Legislatura hasta Plaza Moreno
Gran parte de La Plata está sin agua: ¿a qué barrios afecta el corte y qué pasó?
El FMI destacó que Argentina afronta "relativamente bien" la guerra en Medio Oriente
Un hombre le dio tres puñaladas a su pareja y casi la mata en La Plata
Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”
Denuncian que Adorni tiene una casa en un country sin declarar
Macri: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso”
Stevie Young, guitarrista de AC/DC tuvo que ser internado en Buenos Aires
Autopista: cuáles son las empresas que buscan construir el nuevo acceso de diagonal 74
"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas
El guiño futbolero de Cami Homs : su hijo con De Paul, con la camiseta de Estudiantes
¡Alivio! Apareció con vida Esmeralda, la nena de Córdoba que tuvo en vilo al país
Cayó el “Clan Funes”: desbaratan una organización narco familiar que operaba en varios barrios de La Plata
Macri: “El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda"
VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra
¡Atención! Cuándo cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: el motivo
La sobreprotección, un problema familiar: cuando cuidar demasiado también puede dañar
El gesto de Emilia Mernes que detonó el conflicto con Tini, Antonela Roccuzzo y el entorno de la Selección
“Un precio inimaginable”: habló la mujer del video de Coldplay
La Provincia mejoró la oferta salarial a judiciales, que van a asamblea con críticas por la ausencia de la Corte
A 50 años del Golpe, la Iglesia dijo que "volvemos a decir Nunca Más" y advirtió sobre "una tendencia creciente al autoritarismo"
Dolor en La Plata por la muerte de José María Stacchiotti, comerciante y militante de la UCR
Por el apagón del verano en La Plata sólo se inició un sumario contra Edelap
Colapso cloacal: el embargo contra la Provincia sigue en pie
Ex combatientes de Malvinas se concentraron frente a la Gobernación para exigir ser reconocidos y atendidos
400 nuevos profesionales comenzaron prácticas en hospitales y centros de salud bonaerenses: qué es el programa de Pre-residencias
¡Bombazo en Gran Hermano Generación Dorada!: quedaron todos los participantes nominados
Sabrina Rojas comenzó un romance con un ex jugador de Estudiantes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Fragmentos interceptados de un misil lanzado por Irán el jueves impactaron la refinería de petróleo más grande de Israel, ubicada en Haifa, al norte del país, causando daños, según informaron medios israelíes.
La cadena estatal israelí Kan TV informó que no había preocupación por la fuga de materiales peligrosos. Añadió que un hombre resultó herido por inhalación de humo y que varios vehículos se incendiaron en el complejo de la refinería.
El Canal 12 de noticias de Israel informó que se produjeron cortes de energía tras los impactos. El ministro israelí de Energía e Infraestructura, Eli Cohen, declaró que “no hubo daños significativos en las infraestructuras de Israel”.
Agregó que los daños a la red eléctrica en el norte fueron limitados y que los equipos de la compañía eléctrica ya estaban trabajando para restablecer el suministro.
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, dijo este jueves durante una rueda de prensa en el Pentágono que Estados Unidos sigue “según lo previsto” en sus objetivos en la guerra con Irán, aunque todavía no ofrece un calendario definitivo sobre cuándo terminará el conflicto.
LE PUEDE INTERESAR
Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas de la región
LE PUEDE INTERESAR
Ataques sin fin: escalan los frentes de batalla
“No queremos establecer un plazo definitivo” para el fin de la guerra, dijo Hegseth, reportó la cadena CNN. El desenlace final será determinado por el presidente Donald Trump, pero, añadió Hegseth, “como hemos dicho, vamos según lo previsto”.
Al responder a una pregunta sobre la capacidad continua de Irán para atacar con misiles a aliados de EE.UU., Hegseth reconoció que “entraron en este conflicto con una gran cantidad de armas”.
“Por eso seguimos siendo lo más agresivos y firmes posible contra su capacidad de misiles balísticos”, dijo el secretario de Defensa. Añadió, sin embargo, que Irán aún conserva “cierta capacidad”.
El presidente Donald Trump no podía tolerar que Irán estuviera “cada vez más cerca” de obtener capacidades nucleares, dijo Hegseth, durante la rueda de prensa, pese a que una alta funcionaria de inteligencia de EE.UU. afirmó el día anterior que esas capacidades habían sido “obliteradas” durante ataques aéreos estadounidenses el año pasado y que Irán no había hecho esfuerzos claros por reactivar su programa.
“Lo que el presidente Trump no podía tolerar es que un régimen de esa naturaleza estuviera cada vez más cerca de capacidades nucleares, una capacidad que han dicho que querrían usar”, dijo Hegseth. “Y deberíamos creer lo que nuestros enemigos dicen que harían si obtuvieran el arma más peligrosa del mundo”.
Durante su declaración inicial ante una audiencia del Congreso el miércoles, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo que el “programa de enriquecimiento nuclear” de Irán fue “obliterado” durante la Operación Midnight Hammer, que tuvo como objetivo algunas de sus instalaciones nucleares en junio pasado. También testificó que Irán no ha hecho esfuerzos significativos por reactivar su programa.
A pesar de que Trump y el Pentágono han dicho que esos ataques destruyeron completamente el programa nuclear de Irán, evaluaciones de inteligencia determinaron que ese no fue el caso, informó previamente CNN.
Hegseth dijo que Estados Unidos intentó avanzar en un acuerdo con Irán para evitar que el país construya un arma nuclear en el futuro.
Pero añadió: “Creo que todo el tiempo Irán básicamente decía: ‘Bueno, hablaremos mientras construimos más misiles y más vehículos aéreos no tripulados, y creamos este paraguas convencional para que, si lo decidimos, podamos intentar reconstituir el programa’, y pensaban, de manera ingenua, que el presidente Trump no haría nada al respecto”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí