Irán bombardeó una refinería de petróleo en Israel y causó daños en la red eléctrica

Fragmentos interceptados de un misil lanzado por Irán el jueves impactaron la refinería de petróleo más grande de Israel, ubicada en Haifa, al norte del país, causando daños, según informaron medios israelíes.

La cadena estatal israelí Kan TV informó que no había preocupación por la fuga de materiales peligrosos. Añadió que un hombre resultó herido por inhalación de humo y que varios vehículos se incendiaron en el complejo de la refinería.

El Canal 12 de noticias de Israel informó que se produjeron cortes de energía tras los impactos. El ministro israelí de Energía e Infraestructura, Eli Cohen, declaró que “no hubo daños significativos en las infraestructuras de Israel”.

Agregó que los daños a la red eléctrica en el norte fueron limitados y que los equipos de la compañía eléctrica ya estaban trabajando para restablecer el suministro.

"No queremos establecer un plazo definitivo", dijo el secretario de guerra estadounidense

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, dijo este jueves durante una rueda de prensa en el Pentágono que Estados Unidos sigue “según lo previsto” en sus objetivos en la guerra con Irán, aunque todavía no ofrece un calendario definitivo sobre cuándo terminará el conflicto.

“No queremos establecer un plazo definitivo” para el fin de la guerra, dijo Hegseth, reportó la cadena CNN. El desenlace final será determinado por el presidente Donald Trump, pero, añadió Hegseth, “como hemos dicho, vamos según lo previsto”.

Al responder a una pregunta sobre la capacidad continua de Irán para atacar con misiles a aliados de EE.UU., Hegseth reconoció que “entraron en este conflicto con una gran cantidad de armas”.

“Por eso seguimos siendo lo más agresivos y firmes posible contra su capacidad de misiles balísticos”, dijo el secretario de Defensa. Añadió, sin embargo, que Irán aún conserva “cierta capacidad”.

El presidente Donald Trump no podía tolerar que Irán estuviera “cada vez más cerca” de obtener capacidades nucleares, dijo Hegseth, durante la rueda de prensa, pese a que una alta funcionaria de inteligencia de EE.UU. afirmó el día anterior que esas capacidades habían sido “obliteradas” durante ataques aéreos estadounidenses el año pasado y que Irán no había hecho esfuerzos claros por reactivar su programa.

“Lo que el presidente Trump no podía tolerar es que un régimen de esa naturaleza estuviera cada vez más cerca de capacidades nucleares, una capacidad que han dicho que querrían usar”, dijo Hegseth. “Y deberíamos creer lo que nuestros enemigos dicen que harían si obtuvieran el arma más peligrosa del mundo”.

Durante su declaración inicial ante una audiencia del Congreso el miércoles, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo que el “programa de enriquecimiento nuclear” de Irán fue “obliterado” durante la Operación Midnight Hammer, que tuvo como objetivo algunas de sus instalaciones nucleares en junio pasado. También testificó que Irán no ha hecho esfuerzos significativos por reactivar su programa.

A pesar de que Trump y el Pentágono han dicho que esos ataques destruyeron completamente el programa nuclear de Irán, evaluaciones de inteligencia determinaron que ese no fue el caso, informó previamente CNN.

Hegseth dijo que Estados Unidos intentó avanzar en un acuerdo con Irán para evitar que el país construya un arma nuclear en el futuro.

Pero añadió: “Creo que todo el tiempo Irán básicamente decía: ‘Bueno, hablaremos mientras construimos más misiles y más vehículos aéreos no tripulados, y creamos este paraguas convencional para que, si lo decidimos, podamos intentar reconstituir el programa’, y pensaban, de manera ingenua, que el presidente Trump no haría nada al respecto”.