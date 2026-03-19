Cayó el “Clan Funes”: desbaratan una organización narco familiar que operaba en varios barrios de La Plata

Un megaoperativo llevado adelante en la ciudad de La Plata permitió desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico, conocida como el “Clan Funes”, que tenía fuerte presencia territorial en distintos barrios.

El procedimiento fue realizado por la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Justicia platense.

Según se informó oficialmente, la banda operaba principalmente en Villa Sicardi, San Carlos, Altos de San Lorenzo y La Unión, donde había logrado consolidar una estructura familiar dedicada a la comercialización, distribución y venta de estupefacientes.

Una estructura familiar dedicada al narcomenudeo

La investigación determinó que se trataba de una organización compuesta por integrantes con lazos sanguíneos, lo que le otorgaba hermetismo, estabilidad y permanencia en el tiempo. Esta modalidad dificultaba su detección, al tiempo que facilitaba el funcionamiento coordinado del circuito narco.

El grupo contaba con una estructura jerárquica bien definida, con roles asignados que incluían liderazgo, logística, distribución y venta bajo la modalidad “delivery”, además de múltiples puntos de expendio en viviendas particulares.

13 allanamientos simultáneos y múltiples detenidos

El operativo se concretó el 17 de marzo, tras una investigación iniciada semanas antes, e incluyó un total de 13 allanamientos —siete con orden judicial y seis de urgencia— en distintos puntos de la ciudad.

En el despliegue participaron fuerzas especiales como el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Halcón, Infantería y personal tecnológico con drones, lo que permitió irrumpir de manera simultánea en los objetivos.

Durante los procedimientos, los investigadores lograron detener a los principales integrantes del clan y desarticular el núcleo central de la organización.

Un dato llamativo del operativo fue que el líder de la banda se encontraba celebrando su cumpleaños en una quinta al momento de los allanamientos, mientras la estructura continuaba funcionando con normalidad en los distintos puntos de venta.

Secuestro de droga, armas y dinero

Como resultado de los allanamientos, se incautaron más de cuatro kilos de cocaína —entre compactada y fraccionada—, más de 31 kilos de marihuana, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización.

Además, se detectó un predio en la zona de San Carlos con múltiples viviendas interconectadas, utilizado como base operativa del grupo, lo que derivó en procedimientos de urgencia en todo el lugar.

Fuerte impacto en los barrios

Desde la fuerza destacaron que la desarticulación del “Clan Funes” representa un golpe significativo a una estructura criminal con fuerte arraigo territorial, que generaba un impacto directo en la seguridad y la vida cotidiana de los vecinos.

Según señalaron, este tipo de organizaciones familiares tienden a naturalizar el delito dentro del entramado social, afectando especialmente a jóvenes y sectores vulnerables.

Finalmente, indicaron que el procedimiento permitió neutralizar una red activa de narcotráfico, recuperar pruebas clave para la causa y restituir condiciones de seguridad en las zonas afectadas.