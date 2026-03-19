La Plata: dos operarios realizaban tareas en un tanque cisterna, cayeron adentro y quedaron inconscientes

Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías
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El hecho ocurrió en el interior de un galpón ubicado en la intersección de las calles 197 y 43
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Un grave incidente laboral motivó a un operativo de seguridad encabezado por los servicios de emergencia en la localidad de Lisandro Olmos durante la tarde de hoy. El suceso tuvo lugar en las instalaciones de una empresa dedicada al mantenimiento de cisternas para el traslado de gases. Dos operarios perdieron el conocimiento tras caer en el interior de una unidad de transporte que se encontraba en proceso de reparación.
Las víctimas del siniestro, dos hombres de de 47 años y de 51, realizaban labores sobre un tanque que arribó recientemente desde la provincia de Salta, luego de haber protagonizado un vuelco días atrás.
Por causas que la justicia investiga, los trabajadores cayeron dentro del compartimento y quedaron inconscientes de forma inmediata. Sus propios compañeros de tareas reaccionaron con rapidez y lograron extraerlos de la estructura antes del arribo de los rescatistas.
En el lugar se hizo presente personal de la Comisaría 15ta junto a integrantes del Subcomando Oeste, Bomberos de Olmos y personal de rescate. El servicio de ambulancias UDEC brindó asistencia inmediata a los afectados. Según el reporte oficial, ambos sujetos recuperaron la consciencia durante la atención primaria. No obstante, se dispuso el traslado de uno de ellos al Hospital Italiano para un seguimiento más profundo, aunque su vida no corre riesgo.
La causa judicial quedó bajo la carátula de Lesiones por Accidente y cuenta con la intervención de la UFI Número 12 y el Juzgado de Garantías Número 6 del Departamento Judicial de La Plata.
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