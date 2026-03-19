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Policiales

Un hombre le dio tres puñaladas a su pareja y casi la mata en La Plata

Un hombre le dio tres puñaladas a su pareja y casi la mata en La Plata
19 de Marzo de 2026 | 12:09

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Un hombre de 35 años fue detenido en La Plata acusado de propinarle tres puñaladas a su pareja y herirla de gravedad. La mujer, que tenía idéntica edad que el atacante, tuvo que ser derivada de urgencia a un hospital local, en donde la atendieron a raíz de las múltiples heridas sufridas en su cuerpo. El sospechoso quedó detenido por “homicidio en grado de tentativa”. 

El terrible ataque tuvo lugar este jueves en una vivienda de 54 y 158, en Los Hornos. Según los primeros datos en torno al hecho, la mujer recibió dos puntazos en el pecho y otro en las costillas.  

La Comisaría Tercera de la localidad tomó conocimiento de la agresión y envió un patrullero al domicilio. Cuando la policía ingresó a la casa, el sospechoso les confesó: "La apuñalé". De inmediato fue reducido para su posterior detención.  

Los efectivos además encontraron a un menor que habría estado en la casa al momento de lo ocurrid. Enseguida la mujer fue encontrada recostada en un sillón, conciente y resistiendo el dolor de las heridas.

Poco después se hizo presente una ambulancia del SAME que trasladó a la víctima al Hospital "Dr. Alejandro Korn" de Melchor Romero, en donde le detectaron tres heridas provocadas con arma blanca.

Según su relato, el hombre la acusó de haberlo engañado y luego le causó las lesiones. 

En la habitación de la pareja hallaron un arma estilo "facón" que fue suministrada a la Justicia para ser sometida a investigación, ya que se trataría del elemento que el sujeto utilizó en el ataque. También se incautó una escopeta rebatible que se encontraba arriba de la cama. El arma de fuego estaba cargada. 

El caso recayó en la UFI Nº6 que procedió a la investigación bajo la caratula de "homicidio en grado de tentativa". 

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