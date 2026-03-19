Se complica el amistoso de la Selección Argentina con Guatemala: ¿buscan otro rival?

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El amistoso entre la Selección argentina y Guatemala, que será el último partido antes del Mundial 2026, corre riesgo de cancelarse debido a un insólito motivo. La gran problemática está relacionada a otro partido amistoso que disputará Guatemala el 27 de marzo, cuando se enfrente con Argelia en Italia, mientras que el amistoso con la Selección argentina será cuatro días después en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”.
El riesgo de que se cancele el partido con la “Albiceleste” se debe a que Guatemala debería disputar dos amistosos en distintos continentes en esta ventana internacional, lo cual está prohibido por la FIFA. A pesar de que la AFA pidió un permiso especial, si no hay visto bueno, se busca una adversario de la Concacaf para el 27.
El encuentro entre la Selección argentina y Guatemala será la última presentación para los dirigidos por Lionel Scaloni antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde compartirá el Grupo J;Austria, Argelia y Jordania.
Todavía no hay ningún anuncio oficial sobre la posibilidad de que se cancele el amistoso, aunque en los próximos días deberían haber novedades al respecto.
La sede para este encuentro fue confirmada ayer y será el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Selección argentina, con una imagen de “La Bombonera” y el capitán Lionel Messi de fondo.
Originalmente, en esta fecha FIFA la Selección se iba a enfrentar el 27 de marzo con España en la Finalissima, que es la competición que enfrenta a los campeones de América y Europa. Sin embargo, el encuentro que se iba a disputar en el Estadio Icónico de Lusail en Qatar se suspendió debido a la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
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