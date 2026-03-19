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Apareció Esmeralda Pereyra López, la nena de Córdoba que tuvo en vilo al país

Apareció Esmeralda Pereyra López, la nena de Córdoba que tuvo en vilo al país
19 de Marzo de 2026 | 11:30

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La niña Esmeralda Pereyra López apareció con vida en la ciudad de La Falda después de casi 24 horas de búsqueda en la provincia de Córdoba. La noticia trajo alivio ya que tuvo en vilo a todo el país.

El abuelo de la menor aseguró que "está en buen estado" y que ya se reencontró con su familia. En tanto que fuentes oficiales confirmaron que hay un detenido.

Conforme a la información aportada, la nena fue encontrada en un descampado cerca de su vivienda. 

Cabe recordar que se había activado el Alerta Sofía, que es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores, en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial y, como tal, constituye una herramienta que pretende aumentar las capacidades de búsqueda y recupero de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. 

Este mecanismo se llama Sofía en alusión al caso de desaparición de Sofía Herrera y es similar al modelo norteamericano de alerta conocido como “Alerta AMBER”.

La coordinación del Programa del Alerta Sofía se encuentra a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 25 de noviembre de 2019 el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, firmó el acta de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, por medio de la cual este organismo pasó a formar parte del “Programa Alerta Sofía” (Resolución PGN 101/2019).

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La principal responsabilidad del Ministerio Público Fiscal en el marco del “Programa Alerta Sofía” consiste en brindar información acerca del estado procesal general de las investigaciones preparatorias y procesos penales, así como de las medidas de protección y asistencia integral otorgadas, respecto a la inmediata búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional cuya vida se considere en alto riesgo inminente; ello, para contribuir a su inmediata búsqueda y localización, y en la medida de que esa información no contravenga el principio de reserva en la investigación previa, ni los derechos a la integridad e intimidad de las víctimas.

En este marco de colaboración, el MPFN integra el “Comité Nacional Interinstitucional” y la “Coordinación Operativa Nacional” del Programa Alerta Sofía; en este último caso, se designó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para la gestión de las alertas y la interrelación entre las fiscalías intervinientes ante un caso de desaparición de niñas, niños o adolescentes, con los demás organismos participantes del Programa Alerta Sofía.

¿Qué dijo el ministro de Seguridad provincial?

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, habló sobre la intensa búsqueda de Esmeralda y sostuvo que “no vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está”. A través de sus redes sociales, Quinteros expuso: “Desde el primer momento estamos trabajando junto al Ministerio de Seguridad, al MPF de Córdoba, a las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, al Ejército Argentino y Policía Federal”. “Cualquier dato puede ser aportado de manera anónima a la línea 134 o al 911”, añadió.

“Es una criatura 2 años descalza la lógica indica que no se podía ir de acá y no habría posibilidad de que haya sido sacada de este lugar”, expresó, a la vez que remarcó: “Jamás voy a perder la esperanza de encontrarla con vida y así va a ser”.

Finalmente, antes del mediodía la fiscalía confirmó su aparición con vida.

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