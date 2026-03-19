La próxima semana cambia el horario de atención en bancos públicos y privados de La Plata y la Provincia de Buenos Aires: el motivo

El verano va quedando atrás y los bancos se preparan para cambiar el horario de atención al público. Cabe recordar que desde el pasado mes de diciembre, las sucursales bancarias de las entidades públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires adelantaron dos horas su horario de apertura y atienden de 8 a 13, en el ya clásico horario de verano.

La medida fue impulsada por el Gobierno bonaerense con el objetivo de preservar a las personas de las altas temperaturas propias de la época.

Lo cierto es que el Decreto Nº 2894/2025, publicado en el Boletín Oficial, estableció la fecha del 3 de diciembre de 2025 como el inicio de la medida y rige hasta el 20 de marzo de 2026 inclusive, es decir, mañana viernes.

Pero como este lunes 23 de marzo es no laborable y el martes 24 es feriado para conmemorar el Día de la Memoria al cumplirse 50 años del Golpe Militar, las sucursales retomarán el horario de 10 a 15 recién el miércoles25.

Este es el listado de los municipios que cambian el horario de atención en los bancos:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Berisso

Bolívar

Bragado

Brandsen

Campana

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chascomús

Chivilcoy

Colón

Coronel de Marina L. Rosales

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Ensenada

Exaltación de la Cruz

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General Juan Madariaga

General Lamadrid

General Las Heras

General Lavalle

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

La Plata

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lezama

Lincoln

Lobería

Lobos

Luján

Magdalena

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Patagones

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pila

Pinamar

Puán

Punta Indio

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

San Vicente

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

Zárate