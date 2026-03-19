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La próxima semana cambia el horario de atención en bancos públicos y privados de La Plata y la Provincia de Buenos Aires: el motivo

La próxima semana cambia el horario de atención en bancos públicos y privados de La Plata y la Provincia de Buenos Aires: el motivo
19 de Marzo de 2026 | 07:28

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El verano va quedando atrás y los bancos se preparan para cambiar el horario de atención al público. Cabe recordar que desde el pasado mes de diciembre, las sucursales bancarias de las entidades públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires adelantaron dos horas su horario de apertura y atienden de 8 a 13, en el ya clásico horario de verano.

La medida fue impulsada por el Gobierno bonaerense con el objetivo de preservar a las personas de las altas temperaturas propias de la época.

Lo cierto es que el Decreto Nº 2894/2025, publicado en el Boletín Oficial, estableció la fecha del 3 de diciembre de 2025 como el inicio de la medida y rige hasta el 20 de marzo de 2026 inclusive, es decir, mañana viernes.

Pero como este lunes 23 de marzo es no laborable y el martes 24 es feriado para conmemorar el Día de la Memoria al cumplirse 50 años del Golpe Militar, las sucursales retomarán el horario de 10 a 15 recién el miércoles25.

Este es el listado de los municipios que cambian el horario de atención en los bancos:   

25 de Mayo 
9 de Julio 
Adolfo Alsina 
Adolfo Gonzales Chaves 
Alberti 
Arrecifes 
Ayacucho 
Azul 
Bahía Blanca 
Balcarce 
Baradero 
Benito Juárez 
Berisso 
Bolívar 
Bragado 
Brandsen 
Campana 
Cañuelas 
Capitán Sarmiento 
Carlos Casares 
Carlos Tejedor 
Carmen de Areco 
Castelli 
Chacabuco 
Chascomús 
Chivilcoy 
Colón 
Coronel de Marina L. Rosales 
Coronel Dorrego 
Coronel Pringles 
Coronel Suárez 
Daireaux 
Dolores 
Ensenada 
Exaltación de la Cruz 
Florentino Ameghino 
General Alvarado 
General Alvear 
General Arenales 
General Belgrano 
General Guido 
General Juan Madariaga 
General Lamadrid 
General Las Heras 
General Lavalle 
General Paz 
General Pinto 
General Pueyrredón 
General Rodríguez 
General Viamonte 
General Villegas 
Guaminí 
Hipólito Yrigoyen 
Junín 
La Costa
La Plata
Laprida 
Las Flores 
Leandro N. Alem 
Lezama 
Lincoln 
Lobería 
Lobos 
Luján 
Magdalena 
Maipú 
Mar Chiquita 
Marcos Paz 
Mercedes 
Monte 
Monte Hermoso 
Navarro 
Necochea 
Olavarría 
Patagones 
Pehuajó 
Pellegrini 
Pergamino 
Pila 
Pinamar 
Puán 
Punta Indio 
Ramallo 
Rauch 
Rivadavia 
Rojas 
Roque Pérez 
Saavedra 
Saladillo 
Salliqueló 
Salto 
San Andrés de Giles 
San Antonio de Areco 
San Cayetano 
San Nicolás 
San Pedro 
San Vicente 
Suipacha 
Tandil 
Tapalqué 
Tordillo 
Tornquist 
Trenque Lauquen 
Tres Arroyos 
Tres Lomas 
Villa Gesell 
Villarino 
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