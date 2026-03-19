La próxima semana cambia el horario de atención en bancos públicos y privados de La Plata y la Provincia de Buenos Aires: el motivo

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El verano va quedando atrás y los bancos se preparan para cambiar el horario de atención al público. Cabe recordar que desde el pasado mes de diciembre, las sucursales bancarias de las entidades públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires adelantaron dos horas su horario de apertura y atienden de 8 a 13, en el ya clásico horario de verano.
La medida fue impulsada por el Gobierno bonaerense con el objetivo de preservar a las personas de las altas temperaturas propias de la época.
Lo cierto es que el Decreto Nº 2894/2025, publicado en el Boletín Oficial, estableció la fecha del 3 de diciembre de 2025 como el inicio de la medida y rige hasta el 20 de marzo de 2026 inclusive, es decir, mañana viernes.
Pero como este lunes 23 de marzo es no laborable y el martes 24 es feriado para conmemorar el Día de la Memoria al cumplirse 50 años del Golpe Militar, las sucursales retomarán el horario de 10 a 15 recién el miércoles25.
Este es el listado de los municipios que cambian el horario de atención en los bancos:
25 de Mayo
9 de Julio
Adolfo Alsina
Adolfo Gonzales Chaves
Alberti
Arrecifes
Ayacucho
Azul
Bahía Blanca
Balcarce
Baradero
Benito Juárez
Berisso
Bolívar
Bragado
Brandsen
Campana
Cañuelas
Capitán Sarmiento
Carlos Casares
Carlos Tejedor
Carmen de Areco
Castelli
Chacabuco
Chascomús
Chivilcoy
Colón
Coronel de Marina L. Rosales
Coronel Dorrego
Coronel Pringles
Coronel Suárez
Daireaux
Dolores
Ensenada
Exaltación de la Cruz
Florentino Ameghino
General Alvarado
General Alvear
General Arenales
General Belgrano
General Guido
General Juan Madariaga
General Lamadrid
General Las Heras
General Lavalle
General Paz
General Pinto
General Pueyrredón
General Rodríguez
General Viamonte
General Villegas
Guaminí
Hipólito Yrigoyen
Junín
La Costa
La Plata
Laprida
Las Flores
Leandro N. Alem
Lezama
Lincoln
Lobería
Lobos
Luján
Magdalena
Maipú
Mar Chiquita
Marcos Paz
Mercedes
Monte
Monte Hermoso
Navarro
Necochea
Olavarría
Patagones
Pehuajó
Pellegrini
Pergamino
Pila
Pinamar
Puán
Punta Indio
Ramallo
Rauch
Rivadavia
Rojas
Roque Pérez
Saavedra
Saladillo
Salliqueló
Salto
San Andrés de Giles
San Antonio de Areco
San Cayetano
San Nicolás
San Pedro
San Vicente
Suipacha
Tandil
Tapalqué
Tordillo
Tornquist
Trenque Lauquen
Tres Arroyos
Tres Lomas
Villa Gesell
Villarino
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