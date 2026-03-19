Stevie Young, guitarrista de AC/DC tuvo que ser internado en Buenos Aires

La escala argentina de la gira mundial de AC/DC sumó un capítulo de incertidumbre tras la noticia sobre la internación de Stevie Young. El guitarrista de la legendaria banda, ingresó a un prestigioso sanatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a un cuadro de salud que requirió atención profesional urgente. Aunque los primeros reportes mantienen un hermetismo estricto, el suceso generó una gran expectativa en las redes y las inmediaciones del Sanatorio Mater Dei.

En un comunicado, la banda expresó: "Al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes".

"Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias", indicó el jefe de comunicaciones. En esa línea, también aseguraron: "Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes". Según información oficial, el guitarrista se encuentra internado en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires.



El comunicado de la banda tras la internación de Stevie Young

Stevie Young no es un integrante más; su llegada a la banda tuvo como objetivo preservar el sonido que su tío Malcolm diseñó durante décadas.