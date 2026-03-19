Denuncian que Adorni tiene una casa en un country sin declarar

En medio de la polémica por la inclusión de su esposa entre quienes viajaron a Nueva York con el presidente Javier Milei y el vuelo a Punta del Este en un avión privado junto a su familia, ahora el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue señalado de tener una vivienda en un country en Exaltación de la Cruz que no habría sido incluida en su declaración jurada.

Fue la diputada Marcela Pagano, quien llegó al Congreso como parte de La Libertad Avanza y ahora integra el bloque Coherencia, quien amplió su denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario nacional argumentando que Adorni construyó en el Country Indio Cuá Golf Club "una vivienda de dos plantas que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción".

Según publica Clarín, la propiedad está ubicada en el lote 380 cuyas expensas ascienden a los $699.637 y figuran a nombre de la esposa de Adorni, Betina Angeletti, "lo que sugiere la existencia -según la presentación judicial- de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes", indicó la legisladora.

En la ampliación de la denuncia contra Adorni, la diputada indicó que en función de publicaciones de sitios inmobiliarios "el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente 149.875 dólares, con valores que oscilan entre 129.000 y 249.000 dólares dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas".

Además, apuntó que en la última declaración jurada que presentó Adorni, el funcionario declaró la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y la totalidad de otro en La Plata.

En su cuenta en X, la diputada publicó: "Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito".

Días atrás, había calificado a Adorni de “corrupto” y aseguró que “tiene los gastos de la tarjeta” con los consumos que realizó el funcionario.