Estudiantes conoce a los rivales de la Copa Libertadores: a qué hora es el sorteo y a qué equipos podría enfrentar

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El Pincha conocerá equipos y distancias a recorrer en la fase de grupos. Debutará el 7, 8 o 9 de abril, de visitante, con un adversario que integra el Bombo 4. Arranca a las 20, en Asunción
A horas del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Estudiantes se prepara para conocer el camino que tendrá en la máxima competencia continental. El evento se realizará esta noche en Asunción, Paraguay, en la sede de la CONMEBOL, y allí quedarán definidos los ocho grupos del certamen que comenzará a disputarse en abril.
Mientras la cuenta regresiva parece llegar a su fin, desde City Bell empiezan a palpitar el inicio del certamen, y con la ansiedad jugando un rol importante, se comienzan a analizar los posibles rivales de grupo y las sedes del debut, ya que el León tendrá su estreno de visitante.
El Pincha llegará al sorteo ubicado en el Bombo 2, lo que marca que no se cruzará con equipos de ese mismo copón, pero sí podría tener rivales de peso provenientes del Bombo 1. Allí aparecen algunos de los grandes candidatos del continente, como Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, LDU Quito, Fluminense o Independiente del Valle. También está Boca pero en la fase de grupos no se cruzarán equipos del mismo país salvo que uno de ellos provenga del repechaje, algo que no sucede en este situación.
¿Qué le conviene, un rival de menor envergadura y largo viaje o viceversa? Está claro que los equipos ecuatorianos podrían resultar más accesibles que los tres brasileños, pero en ambos casos juegan en la altura y todos los años tienen uno o varios secretos escondidos.
Uruguay es la mejor opción a juzgar por la elección. El viaje es corto y los planteles no parecen este año ser muy competitivos. El problema es lo relacionado a la seguridad, sovre todo si el bolillero trae a Nacional.
El cruce con el equipo del Bombo 1 será primero en calidad de local en la tercera fecha y en la quinta como visitante. A priori siempre tiene que ser el rival más difícil a sortear.
En el Bombo 3, el conjunto albirrojo podría enfrentarse a clubes como Junior de Barranquilla, Universidad Católica de Chile, Independiente Santa Fe (Bogotá), Always Ready (El Alto, La Paz), Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira o Cusco FC.
También se encuentra Rosario Central, pero lo dicho, dos equipos del mismo país no se pueden cruzar en la fase de grupos.
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A este equipo primero lo enfrentará como local en la segunda fecha (primera vez en UNO en 2026) y luego le tocará visitarlo en la cuarta jornada.
¿Qué le conviene? Sin dudas que el rival más “accesibe” es el venezolano pero es el viaje que ningún equipo argentino quiere hacer. Del resto hay mucha altura en Always Ready, Cusco FC y Santa Fe. Este último, para colmo, con mayor poderío. Los dos chilenos están fuertes este año, sobre todo cuando juegan como local.
Mientras que desde el Bombo 4 podrían aparecer rivales como, Mirassol, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal, Barcelona SC o Universidad Central de Venezuela.
¿Por qué es importante saber el rival del Bombo 4? Porque es el primero al que enfrentará y será como visitante. El año pasado tuvo que preparar una excursión a Venezuela en menos de un mes y dos años atrás el que apareció en esta lista fue Huachipato, a la postre la piedra en el zapato que le empató en Concepción y le ganó en La Plata.
Aquí la mayor preocupación son las distancias. Hay un equipo de Caracas, uno de Ibagüe (interior de Colombia, sin vuelos directos), otro de Medellín y uno de Guayaquil, el único destino con puerto aéreo directo pero además de costoso es muy agobiante por lo climático.
El debut será el 7, 8 o 9 de abril en condición de visitante con rival de Bombo 4
Claramente Lima (Sporting Cristal) es el destino más amigable porque no es tan largo el traslado y el rival no tiene un poderío que lo haga preocuparse por demás. Superó tres fases de repechaje y la última por penales: perdió como local ante Carabobo y pasó en los penales.
Y entonces las miradas a Mirassol, una Sociedad Anónima Futbolística de Brasil, del interior de San Pablo (entre Goiania, Minas Gerais y Mato Groso) que por las dimensiones de su estadio sólo podría jugar la fase de grupos. En caso de clasificar a ostavos de final tendría que mudar su localía. Está a 430 kilómetros de San Pablo y ese traslado se realiza vía terrestre.
Una vez definidos los grupos, la fase inicial de la Libertadores se disputará entre abril y mayo, con partidos de ida y vuelta dentro de cada zona. En el caso de Estudiantes, el debut será en condición de visitante, por lo que su primera parada internacional dependerá directamente de lo que depare el sorteo.
De esta manera, en City Bell ya miran de reojo lo que sucederá en Paraguay. Con historia y tradición copera, Estudiantes aguarda conocer rivales y destinos para comenzar un nuevo desafío en la Libertadores, con el objetivo de volver a ser protagonista en el continente.
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