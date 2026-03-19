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El gesto de Emilia Mernes que detonó el conflicto con Tini, Antonela Roccuzzo y el entorno de la Selección

El gesto de Emilia Mernes que detonó el conflicto con Tini, Antonela Roccuzzo y el entorno de la Selección
19 de Marzo de 2026 | 10:36

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La cantante Emilia Mernes quedó envuelta en un escándalo tras una ola de unfollows que recibió durante las últimas horas que, según especulan las redes sociales, estaría involucrada en su reciente quiebre de amistad con Tini Stoessel.

El conflicto entre las artistas data de semanas, pero estalló recientemente luego de que usuarios notaran que Tini dejó de seguir en Instagram a Emilia, desatando la intriga de los miles de fanáticos. El escándalo escaló cuando se sumaron los nombres de otras artistas a la lista de “no seguidos” de Emilia, entre ellas el de Antonela Roccuzzo. 

Yanina Latorre se encargó de juntar la información para descifrar el reciente unfollow de la esposa de Lionel Messi a la cantante que, según especulan las redes, se habría dado tras una cena que los Messi compartieron con Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. 

¿Cuál fue el gesto de Emilia Mernes que cayó mal a las esposas de La Scaloneta? 

A través de sus historias, Latorre adelantó que "las botineras odian a Emilia Mernes”, para luego confirmar en su programa que ese odio no es nuevo, sino que data desde después de que la Scaloneta ganara el Mundial de Qatar 2022.

Aparentemente, Emilia habría tenido una actitud cuestionable en una de las celebraciones familiares post Mundial: “Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”.

“¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, aseguró Yanina Latorre.

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Según explicó, su presencia con “mirada provocativa” no terminó por gustar entre las esposas de la Selección: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, cerró.

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