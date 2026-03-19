¡Bombazo en Gran Hermano Generación Dorada!: quedaron todos los participantes nominados

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La producción de Gran Hermano Generación Dorada tomó una determinación y decidió mandar a placa a todos los participantes del programa, luego de descubrir complots a la hora de las nominaciones.
Un nuevo conflicto sacude a Gran Hermano Argentina luego de que la producción decidiera aplicar una sanción histórica por complot entre los participantes. A través de un comunicado oficial, el “Big” anunció la anulación total de los votos y dejó a todos los jugadores nominados.
“El voto es secreto e individual. Al menos hasta que yo disponga lo contrario. Esto significa que no pueden hacer explícito ni inducir ni acordar los votos”, comenzó el mensaje leído dentro de la casa, recordando una de las reglas fundamentales del juego.
En esa línea, la voz de Gran Hermano fue tajante: “Que quede claro que el complot está prohibido. Entiendan por complot el pacto entre dos o más personas para votar a uno o más compañeros”.
Si bien el programa había decidido en ocasiones anteriores no sancionar este tipo de conductas, esta vez la situación fue diferente. “He decidido por un tiempo no penalizar dichas situaciones, pero lo que he visto en las últimas horas no respeta el espíritu de este juego y de esta casa”, advirtió el comunicado.
Frente a lo que definieron como maniobras “evidentes y groseras”, la producción tomó una drástica determinación: “Todos los votos quedan anulados, es decir que quedan sin efecto todas las nominaciones, por lo tanto todos los participantes vuelven a tener cero votos”.
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La sanción fue aún más contundente con una medida ejemplificadora que cambia por completo el desarrollo del juego: “Como medida de ejemplo, les comunico que todos los participantes, a partir de este momento, están nominados. Todos, incluido el líder”.
De esta manera, la próxima gala de eliminación se vuelve completamente impredecible, ya que cualquier participante podrá abandonar la casa. La decisión generó sorpresa y tensión entre los jugadores, que ahora deberán enfrentar el voto del público sin ningún tipo de protección.
El episodio marca un antes y un después en la dinámica del reality, reforzando el cumplimiento de las reglas y dejando en claro que el complot no será tolerado dentro de la casa más famosa del país.
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