Autopista: cuáles son las empresas que buscan  construir el nuevo acceso de diagonal 74

Diez empresas constructoras viales se presentaron a la licitación pública para la rehabilitación integral del conector de acceso y egreso de la Autopista en el denominado "Distribuidor de Diagonal 74" de la ciudad de La Plata.

La obra vial, que costará alrededor de 2 millones de dólares y se financiará con fondos de la empresa AUBASA, avanza con el proceso licitatorio para dar comienzo al inicio de los trabajos.

Autoridades de la firma expresaron que "cada vez más firmas privadas confían en esta empresa pública de la provincia de Buenos Aires que viene respetando la decisión de nuestro gobernador Axel Kicillof y del ministro Katopodis de no frenar la obra vial y acompañar el plan estratégico de AUBASA”.

Detalles de la nueva obra

La ejecución de los trabajos contempla la repavimentación y reconstrucción de calzadas según corresponda, mediante fresado del pavimento existente y la ejecución de nuevas carpetas de concreto asfáltico en caliente tipo CAC D-19 con asfalto modificado AM3, en calzadas y banquinas, con espesores de 5 cm y 10 cm según sector, totalizando más de 47.000 m² de repavimentación.

Las intervenciones en pavimentos de hormigón comprenden la demolición de losas dañadas, la ejecución de 4.500 m2 para bases de hormigón H-17 y 7.700 m2 para pavimentos de hormigón tipo H-38, en rulos y ramas del distribuidor.

También está proyectado el tratamiento de juntas, mediante el retiro de juntas existentes y la ejecución de nuevas juntas elástica; como así también las mejoras en la seguridad vial, incluyendo el retiro y reemplazo de defensas vehiculares (New Jersey y defensas metálicas tipo flex beam), con una extensión superior a 4.000 metros lineales de nuevas defensas metálicas.



Además, se plantean los trabajos de señalización horizontal y vertical, mediante demarcación por pulverización y extrusión, colocación de tachas reflectivas y reposición de cartelería reglamentaria y preventiva, con el objetivo de optimizar la visibilidad y la seguridad de la circulación; y otras obras complementarias, que incluyen la renovación del sistema de iluminación sobre Diagonal 74, el reemplazo de alambrado perimetral y trabajos de perfilado y acondicionamiento de banquinas para asegurar el correcto escurrimiento superficial.

