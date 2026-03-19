Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $1.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Autopista: cuáles son las empresas que buscan  construir el nuevo acceso de diagonal 74

Autopista: cuáles son las empresas que buscan  construir el nuevo acceso de diagonal 74
19 de Marzo de 2026 | 10:50

Escuchar esta nota

Diez empresas constructoras viales se presentaron a la licitación pública para la rehabilitación integral del conector de acceso y egreso de la Autopista en el denominado "Distribuidor de Diagonal 74" de la ciudad de La Plata.

La obra vial, que costará alrededor de 2 millones de dólares y se financiará con fondos de la empresa AUBASA, avanza con el proceso licitatorio para dar comienzo al inicio de los trabajos.  

Autoridades de la firma expresaron que "cada vez más firmas privadas confían en esta empresa pública de la provincia de Buenos Aires que viene respetando la decisión de nuestro gobernador Axel Kicillof y del ministro Katopodis de no frenar la obra vial y acompañar el plan estratégico de AUBASA”.

Detalles de la nueva obra

La ejecución de los trabajos contempla la repavimentación y reconstrucción de calzadas según corresponda, mediante fresado del pavimento existente y la ejecución de nuevas carpetas de concreto asfáltico en caliente tipo CAC D-19 con asfalto modificado AM3, en calzadas y banquinas, con espesores de 5 cm y 10 cm según sector, totalizando más de 47.000 m² de repavimentación.

Las intervenciones en pavimentos de hormigón comprenden la demolición de losas dañadas, la ejecución de 4.500 m2 para bases de hormigón H-17 y 7.700 m2 para pavimentos de hormigón tipo H-38, en rulos y ramas del distribuidor. 

También está proyectado el tratamiento de juntas, mediante el retiro de juntas existentes y la ejecución de nuevas juntas elástica; como así también las mejoras en la seguridad vial, incluyendo el retiro y reemplazo de defensas vehiculares (New Jersey y defensas metálicas tipo flex beam), con una extensión superior a 4.000 metros lineales de nuevas defensas metálicas.
 
Además, se plantean los trabajos de señalización horizontal y vertical, mediante demarcación por pulverización y extrusión, colocación de tachas reflectivas y reposición de cartelería reglamentaria y preventiva, con el objetivo de optimizar la visibilidad y la seguridad de la circulación; y otras obras complementarias, que incluyen la renovación del sistema de iluminación sobre Diagonal 74, el reemplazo de alambrado perimetral y trabajos de perfilado y acondicionamiento de banquinas para asegurar el correcto escurrimiento superficial.
 

LE PUEDE INTERESAR

Gran parte de La Plata está sin agua: ¿a qué barrios afecta el corte y qué pasó?

LE PUEDE INTERESAR

La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

“IOMA-gate”: la maniobra de los acusados detrás del supuesto fraude millonario, que va a juicio

Estudiantes conoce a los rivales de la Copa Libertadores: a qué hora es el sorteo y a qué equipos podría enfrentar

Se atrasó unas horas el vuelo de Gimnasia a Tucumán, que juega este viernes ante Atlético

Cayó el “Clan Funes”: desbaratan una organización narco familiar que operaba en varios barrios de La Plata

Sabrina Rojas comenzó un romance con un ex jugador de Estudiantes

La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

¡Atención! Cuándo cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: el motivo
+ Leidas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

¡Atención! Cuándo cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: el motivo

Estudiantes conoce a los rivales de la Copa Libertadores: a qué hora es el sorteo y a qué equipos podría enfrentar

Gran parte de La Plata está sin agua: ¿a qué barrios afecta el corte y qué pasó?

Dolor en La Plata por la muerte de José María Stacchiotti, comerciante y militante de la UCR

Subastarán tres propiedades: la más barata parte de los 26 mil dólares

“IOMA-gate”: la maniobra de los acusados detrás del supuesto fraude millonario, que va a juicio

Gimnasia se sube al avión: con Cabrera de titular en el arco, el plantel viaja a Tucumán
Últimas noticias de La Ciudad

Gran parte de La Plata está sin agua: ¿a qué barrios afecta el corte y qué pasó?

La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 19 de marzo 

¡Atención! Cuándo cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: el motivo
Información General
400 nuevos profesionales comenzaron prácticas en hospitales y centros de salud bonaerenses: qué es el programa de Pre-residencias
Colapso cloacal: el embargo contra la Provincia sigue en pie
Médicos alertan sobre los riesgos de que Argentina haya salido de la OMS
Bono extra para jubilados y pensionados de ANSES en abril: ¿de cuánto será?
Argentina fuera de la OMS: qué pierde y qué gana el país al salir
Espectáculos
¡Bombazo en Gran Hermano Generación Dorada!: quedaron todos los participantes nominados
El gesto de Emilia Mernes que detonó el conflicto con Tini, Antonela Roccuzzo y el entorno de la Selección
“Solo fanáticos”: deseo y trampa en el mundo de OnlyFans
Gosling, Sorrentino y el regreso de la ganadora del Oscar, entre los estrenos de la semana
Verón, un “Peaky Blinder” con más palitos para AFA
Deportes
Se atrasó unas horas el vuelo de Gimnasia a Tucumán, que juega este viernes ante Atlético
Estudiantes conoce a los rivales de la Copa Libertadores: a qué hora es el sorteo y a qué equipos podría enfrentar
La efectividad Piovi resaltó aspectos positivos del equipo
Tomás Palacios, de Selección: en sólo 8 partidos con Estudiantes convenció a Lionel Scaloni
La Reserva del Pincha quiere recuperarse ante el Rojo
Policiales
¡Alivio! Confirman que apareció Esmeralda, la nena de Córdoba que tuvo en vilo al país
Cayó el “Clan Funes”: desbaratan una organización narco familiar que operaba en varios barrios de La Plata
“IOMA-gate”: la maniobra de los acusados detrás del supuesto fraude millonario, que va a juicio
VIDEO.- Se afianza la hipótesis homicida en El Retiro
Ladrones se llevaron una caja fuerte de 200 kilos en otro golpe a comerciantes de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla