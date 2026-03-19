La Provincia mejoró la oferta salarial a judiciales, que van a asamblea con críticas por la ausencia de la Corte

Avanza la paritaria con los judiciales bonaerenses y este viernes se sabrá si se acepta la nueva propuesta de mejora salarial en un 9%, tal como acordaron los docentes y estatales.

El miércoles por la tarde se reanudó la negociación en la que Provincia mejoró la oferta y propuso consolidar el incremento del 1,5% otorgado en febrero, un aumento del 5% en marzo sobre el salario de enero y un 2,5% en abril. Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) quedaron en dar una respuesta luego de trasladar la propuesta a los afiliados.

El ofrecimiento contempla una cláusula de monitoreo, mediante la cual las partes acordarían realizar una mesa de seguimiento del acuerdo paritario durante el mes de mayo, y la reapertura de la negociación en el mes de junio, con el objetivo de evaluar la evolución de los indicadores económicos.

Por otra parte, ante el reclamo de la AJB por la implementación de un porcentaje para la subcategoría E del Acuerdo 4093/4191, que beneficiaría a compañeros y compañeras que se encuentran fuera del Ac. 4093/4191, desde Provincia expresaron que al no presentarse la Suprema Corte de Justicia a la instancia paritaria no está en condiciones de abordar propuesta sobre el tema, lo que motivó que el gremio expresara el malestar en la mesa de negociación y la exigencia "al establecimiento de un diálogo conducente para concretar este reclamo".

Este viernes se realizarán asambleas presenciales para evaluar la propuesta y definir los pasos a seguir, según se informó.