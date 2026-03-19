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La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra
19 de Marzo de 2026 | 08:13

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Las estaciones de servicio de La Plata aplicaron este jueves un nuevo aumento de los combustibles, en una jornada en la que el precio del petróleo a nivel internacional se disparó a más de 110 dólares al calor de la escalada bélica en Medio Oriente y los recientes ataques a instalaciones petroleras de envergadura situadas en Qatar. 

Esta semana las compañías petroleras ya habían avanzado con otro incremento del orden de 4% a los surtidores de todo el país. La Región no quedó exenta y el litro de nafta súper superó con holgura los $1.800, mientras que la premium pasó la barrera de los $2.000.  

Este jueves, como si fuera poco, otro aumento tomó por sorpresa a los usuarios de La Plata y alrededores en una jornada marcada por nuevos ataques a instalaciones petroleras y de gas en Medio Oriente que dispararon nuevamente el precio del petróleo.  

Las pizarras esta mañana daban cuenta del nuevo salto de los precios en un promedio de $60. En Shell, por ejemplo, el litro de Súper se expendía hoy a $1952 y la V-Power -línea premium- se elevó a $2170. El gasoil no fue excepción y se fue a $2239. 

En los surtidores de PUMA, los valores eran los siguientes: Súper $1894, Max Premium $2075, Puma Diesel $1919 y Ion Diesel $2136. 

En cuanto a las expendedoras de Axion, otra de las marcas con presencia en la Región, se vendía Súper a $1899, Quantum a $2099, Axion Diesel a $1989 y Quantum Diesel a $2179. En este caso, los valores se incrementaron ayer en promedio de $40 por litro.

Las estaciones de servicio de la empresa argentina Vöy expendía Súper a $1845, Premium a $2002, Diesel a $1892 y Diesel Max a $2079.

Por el contrario, en YPF el precio bajó en promedio 2 pesos con respecto a la jornada de ayer. El sistema electrónico que usa la petrolera nacional para la corrección de los precios arrojaba los siguientes valores en La Plata: Súper $1845, Infinia $2036, Diesel 500 $1889 y Diesel Infinia $2075. 

Este jueves el precio internacional del petróleo cotizaba por encima de US$110 en una nueva suba. Debido al contexto bélico mundial no se descarta que pueda repercutir en los valores de Argentina. 

Petróleo más caro este jueves 

Los precios mundiales del petróleo y del gas natural se dispararon el jueves después de que Irán atacara una instalación clave de gas natural en Qatar, capaz de suministrar una quinta parte del gas del mundo, así como dos refinerías de petróleo en Kuwait. 

Los ataques aumentaron los temores de que la crisis energética desencadenada por el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros pueda ser más prolongada y más amplia de lo previsto, con daños duraderos a la producción de petróleo y gas. 

El crudo Brent, el referente internacional, subió hasta 116,38 dólares por barril, frente a menos de 73 dólares por barril en la víspera de la guerra. 

El referente europeo TTF para los precios del gas natural cotizaba un 24% más alto el jueves. 

El crudo de referencia en Estados Unidos ganó un 1,1% hasta 96,45 dólares por barril a primera hora del jueves, mientras que el contrato de futuros Henry Hub, el referente del gas natural en Estados Unidos, subió un 5 ,1 %. 

A medida que se disparaban los precios del petróleo y el gas, las acciones mundiales retrocedieron y los futuros en Estados Unidos bajaron un 0,2%. 

El DAX alemán perdió un 2,1% hasta 23.015,40 y el CAC 40 en París cayó un 1,5% hasta 7.848,88. El FTSE 100 británico cedió un 1,7% hasta 10.134,02. 

En las operaciones bursátiles en Asia, el Nikkei 225 de Tokio cayó un 3,4% hasta 53.372,53, después de que el Banco de Japón optara por mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en un 0,75%, y citara la guerra con Irán como uno de los factores. 

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